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Uzmanlardan "Yazın bol ayran tüketin" tavsiyesi

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 12.07.2019 13:33 | Son Güncelleme

Yaz aylarında sıvı ihtiyacının karşılanacağı en önemli içeceklerden birinin geleneksel Türk içeceği 'Ayran' olduğu ve bol tüketilmesi tavsiyesinde bulunuldu.

Uzmanlardan "Yazın bol ayran tüketin" tavsiyesi

Beslenme ve Diyet Uzmanı Ayça Yılmaz Kaya, “Yaz aylarında sıcağın etkisiyle terle kaybettiğimiz suyun yanında potasyum gibi bazı mineralleri yerine koymak ve dengeli beslenmek için ayran tüketimi önemlidir” dedi.

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r. Sıcak havalarda terleme ile ortaya çıkan su ve mineral kaybı sonucu; baş dönmesi, bayılma hissi gibi sağlık problemleri de görülebilir. Bu sebeplerle su tüketimi her yılın trendleri arasında bulunmaktadır. Su sağlıklı beslenmenin en temel parçası olmakla beraber vücudumuzda oluşan atık maddelerin ve toksinlerin vücuttan atılmasına ve sağlığın korunmasına yardımcıdır. Yaz ayları için günlük ortalama 2 litre su tüketimi gerekmektedir. Ayrıca egzersiz yapıldığında daha fazla su tüketmeye dikkat etmek gerekir” dedi.

Sağlığın temeli yeterli ve dengeli beslenme olduğunu kaydeden Yılmaz, “Bireylerin ve toplumun sağlıklı yaşaması ve ekonomik yönden gelişmesi onu oluşturan kişilerin sağlıklı olmasına bağlıdır. Sağlığın temeli yeterli ve dengeli beslenmedir. Bu doğrultuda tüm bireylerin yaşam boyu sağlığının korunması, iyileştirilmesi ve geliştirilmesi, yaşam kalitesinin arttırılması ve sağlıklı yaşam biçimlerinin benimsenmesinin amaçlanması gerekmektedir. Yeterli ve dengeli beslenmenin sağlanması 4 besin grubunun tüketilmesiyle gerçekleşmektedir. Bu besin grupları süt ve süt ürünleri, et ve et ürünleri, sebze ve meyveler, ekmek ve tahıl grubu olmak üzere sınıflandırılmaktadır. Yaz aylarında sebze ve meyve tüketiminin önemi biraz daha artmaktadır. Sebze ve meyveler vücut için gerekli olan birçok vitamin ve mineral açısından önemli kaynaktır. Ayrıca yaz aylarında tüketilen meyveler içerdiği fitokimyasal bileşikler ve lif sayesinde birçok kronik hastalığın önlenmesinde hayati önem taşımaktadır. Yaz aylarında meyveler ara öğünlerde tüketilerek kan şekerinin düzenlenmesine yarımcı olurlar aynı zamanda vücudumuzun sıvı ihtiyacının bir kısmını da karşılamaya yardımcı olurlar. Yaz aylarında sıvı ihtiyacımızı karşılayacağımız diğer besin ise geleneksel içeceğimiz olan ayrandır. Yoğurt ve ayran probiyotik içeren ürünlerdir. Yoğurt yapımında kullanılan bakteri bağırsaklarımızdaki florayı etkileyerek sağlığımız için yararlı etkiler oluşturur. Bağışıklık sisteminin güçlenmesi sağlar, içerdiği kalsiyumla sadece kemik ve dişler için değil, içeriğindeki magnezyum ve potasyumdan dolayı kas fonksiyonları ve sinir iletimleri için de önemlidir. Yaz aylarında sıcağın etkisiyle terle kaybettiğimiz suyun yanında potasyum gibi bazı mineralleri yerine koymak ve dengeli beslenmek için ayran tüketimi önemlidir” diye konuştu.

Yaz aylarında beslenme önerileri

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Yaz aylarında beslenme önerilerinde bulunan Yılmaz, “Kullandığınız yağ, tuz ve şeker miktarını azaltın. Hazır meyve suyu ve gazozlu içeceklerden uzak durun. Süt ve yoğurt grubunu light tercih edin. Kızartmalardan uzak durun. Yaz aylarında sıvı kaybı fazla olduğu için günlük 10-12 bardak su için. Sebze meyve tüketiminizi artırın. Geceleri ağır ve yağlı yemeklerden kaçının. Sebze yemeklerine et ilave ediyorsanız yağ miktarını azaltın. Fiziksel aktivite yapın besinlerinizi günde 3 ana öğün ve 3 ara öğün şeklinde tüketmeye çalışın. Öğün atlamamak, hem kan şekerinizin düzende kalmasına, hem de gereksiz atıştırmalarınızın önüne geçecektir. Tüketilen besinler ihtiyacınız kadar olmalı, dolayısıyla ne kadar ve ne sıklıkla yediğinizin farkında olmalısınız” ifadelerini kullandı.

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