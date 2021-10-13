Üzüm üreticilerini dolandırdığı iddia edilen tüccar hakkında suç duyurusu

Sakarya'nın Geyve ilçesinde hasat ettikleri üzümlerin parasını alamadıklarını öne süren 20 çiftçi, tüccar hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Sekiharman Mahallesi'nde yaşayan çiftçilerden Ümit Özel, gazetecilere, yaklaşık 400 ton üzüm parasını alamadığını iddia etti.

Tüccar B.Ö. ile daha önce alışveriş yaptıklarını anlatan Özel, "Ancak ağustostan itibaren verdiğimizin üzümlerin parasını alamadık. Verdiğimiz üzümler Ankara'da satıldı, o gün ki fiyatlardan fiyat verildi ve tuttuğumuz defterler yazıldı. Geçtiğimiz pazar günü yüklediğimiz son arabadan sonra ortadan kayboldu." dedi.

Özel, tüccarın sadece kendilerine değil, Geyve esnafına da borcu olduğunu öne sürerek, "Sekiharman Mahallesi olarak bizim tüccardan 1,5 milyon civarında alacağımız var. Geyve'nin diğer köylerinden ve Osmaneli'den de parasını alamayanlar var. Bu rakam 2 milyon lirayı aşkın. Çok mağdur durumda kaldık." diye konuştu.

B.Ö. hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını, gerekli işlemlerin başlatıldığını bildiren Özel, mağduriyetlerinin giderilmesi için yetkililerden yardım istedi.

