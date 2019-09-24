Üzümün cevizle buluştuğu lezzet: Orcik şekeri nedir? Orcik nasıl yapılır?

Özellikle Anadolu'da yaygın bir şekilde tüketilen orcik, bazı bölgelerde cevizli sucuk olarak da biliniyor. Oldukça lezzetli olan bu tatlının yapımı için büyük emek harcanıyor. Orcik, genelde ert geçen kış aylarında özellikle çay saatlerinde çerez olarak tüketiliyor.

ORCİK NEDİR?

İlk olarak bağdan toplanan üzümler havuzda ezilerek suyu çıkarılıyor. Bir gün bekletilen üzüm suyu belirli süre odun ateşinde kaynatıldıktan sonra, yöreye has özel bir toprakla mayalandırılıyor. Ardından şıra ve un eklenerek bulamaç kıvamına gelene kadar kaynatılıyor.

Elde edilen bulamaca önceden ipe dizilen cevizler batırıldıktan sonra güneşte kurumaya bırakılan orcik, bu işlemin üç kez tekrarlanmasının ardından tüketime hazır hale geliyor. Bunun sonucunda ise orcik ismini alan bu tatlı meydana geliyor.

COĞRAFİ İŞARET ALDI TALEP ARTTI

Daha çok Harput Mahallesi'ne bağlı köylerde üretilen orcik, Elazığ Valiliği'nin girişimleri sonucu coğrafi işaret belgesiyle tescillenmesinin ardından yoğun talep görüyor. Serince köyünde yaşayan Hıdır Ulusoy, yaptığı açıklamada, atalarından öğrendikleri lezzeti aynı yöntemle hazırlamaya devam ettiklerini söyledi.