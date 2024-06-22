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  4. Uzun süre hastanede kalmıştı! Kızılcık Şerbeti'nin Apo'su Settar Tanrıöğen TikTok canlı yayınında ortaya çıktı! O anlar gündem oldu

Uzun süre hastanede kalmıştı! Kızılcık Şerbeti'nin Apo'su Settar Tanrıöğen TikTok canlı yayınında ortaya çıktı! O anlar gündem oldu

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
22.06.2024 07:58
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26 Ocak'ta geçirdiği beyin kanaması sebebiyle üç kez ameliyat olan usta oyuncu Settar Tanrıöğen, rahatsızlığından dolayı rol aldığı Kızılcık Şerbeti dizisinden ayrılmış yerine Ahmet Mümtaz Taylan getirilmişti. Şimdilerde diziye geri dönüp dönmeyeceği merak edilen ünlü oyuncu bir TikTok canlı yayınında ortaya çıktı. Tanrıöver'in o anları kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

Uzun süre hastanede kalmıştı! Kızılcık Şerbeti'nin Apo'su Settar Tanrıöğen TikTok canlı yayınında ortaya çıktı! O anlar gündem oldu

Son dönemde "Kızılcık Şerbeti" dizisinde hayat verdiği "Abdullah Ünal" karakteriyle adından söz ettiren usta oyuncu Settar Tanrıöğen bazı şikayetlerle hastaneye kaldırılmış, beynindeki bir damarda kanama başladığı tespit edilince acil ameliyata alınmıştı.

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TİKTOK CANLI YAYININDA ORTAYA ÇIKTI

1,5 ay içerisinde üç kez ameliyat olan ünlü oyuncunun ekranlardan bir süre daha uzak kalacağı öğrenilmişti. Şimdilerde diziye geri dönüp dönmeyeceği merak edilen usta oyuncu bir TikTok canlı yayınında ortaya çıktı.

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Canlı yayında sıkça 'Diziye geri dönecek mi?' sorularına maruz kalan ünlü oyuncuya 'Nilay Ünal' isimli bir kullanıcıdan da hediye geldi.

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O ANLAR GÜNDEM OLDU

O anlar kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Settar Tanrıöğen'e sosyal medyada; 'Onsuz dizi çekilmiyor', 'Kızılcık Şerbo'ya geri dönsün', 'Neden konuşmuyor?', 'Yapay zeka ile yapılmış sandım' gibi yorumlar yapıldı.


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Anahtar Kelimeler:
Settar Tanrıöğen Kızılcık Şerbeti
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