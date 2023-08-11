Uzun süredir ekranlarda yoktular! Kenan İmirzalıoğlu ve Özgü Namal bölüm başı ücretleriyle dudak uçuklattı!

Dizi yıldızlarının bölüm başı ücretleri şaşırtmaya devam ediyor. Kenan İmirzalıoğlu, Özgü Namal ve Özge Özpirinçci’nin dizi ücretleri merak konusu oldu. Kim Milyoner Olmak İster'in sunucusu Kenan İmirzalıoğlu'nun yeni dizisindeki bölüm başı ücreti ise duyanları hayrete düşürdü.

En Son Alef dizisiyle izleyicinin karşısına çıkan Kenan İmirzalıoğlu, setlere geri dönüyor.

İmirzalıoğlu, yeni projesinde usta yönetmen Yavuz Turgul ile birlikte çalışacak.

Özellikle son dönemde ekranlarda sıkça gördüğümüz bu üç ismin bölüm başına aldığı ücretler, sektördeki diğer oyuncularla kıyaslandığında oldukça dikkat çekti.

1 MİLYON 300 BİN LİRA

Sayfa'nın haberine göre, Kenan İmirzalıoğlu bölüm başına 1 milyon 300 bin lira alacak.

O3 Medya ile anlaşma imzalayan yeni projesi Sandık Kokusu ile yeni sezonda ekranlara dönecek Özge Özpirinçci ise, bölüm başına 700 bin lira alacak.

9 yıllık aranın ardından Kızıl Goncalar dizisiyle anlaşan Özgü Namal da bölüm başına 750 bin lira kazanacak.

UZUN SÜREDİR EKRANLARDA YOKTULAR

Ünlü oyuncular uzun süredir ekranlarda yer almıyordu. Kenan İmirzalıoğlu yalnızca Kim Milyoner Olmak İster programını sunuyor, herhangi bir projede yer almıyordu.

Özgü Namal ise evlenip Bodrum'a yerleşmiş ve oyunculuğu bırakmıştı. Eşinin vefatının ardından bir süre sonra oyunculuğa geri dönen Namal, Kızıl Goncalar ile izleyiciyle buluşacak.

Özge Özpirinçci ise kızı Mercan'ın doğumu ile birlikte ekranlara kısa süreli bir ara vermişti. Son olarak Fox TV'de karşımıza çıkan Özpirinçci, Sandık Kokusu dizisiyle ekrana dönecek.

