Uzun süredir gündemdeydi! Fenerbahçe'den gece 4'te transfer açıklaması

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe Beko bir transferde daha mutlu sona oldukça yakın.
Sarı-lacivertli kulübün resmi hesabından paylaşılan 'IV' mesajında bahsedilen ismin Wade Baldwin IV olduğu ortaya çıktı.
ABD'li basketçi son olarak İsrail'in Maccabi Tel Aviv takımında forma giyiyordu. 28 yaşındaki 1,93'lük guard Wade Baldwin'in sarı-lacivertli takıma transfer olacağı yönündeki haberler aylardır basketbol gündemini meşgul ediyordu.
Fenerbahçe Beko'nun gün içinde Wade Baldwin transferini açıklaması bekleniyor.