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Uzun süredir gündemdeydi! Fenerbahçe'den gece 4'te transfer açıklaması

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
10.07.2024 11:21
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Fenerbahçe, sabaha karşı 4'te yapılan açıklamayla bir transferin daha fitilini yaktı. Sarı-Lacivertliler 'IV' paylaşımı yaparak Wade Baldwin IV transferinin sinyalini verdi. İşte detaylar...

Uzun süredir gündemdeydi! Fenerbahçe'den gece 4'te transfer açıklaması

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe Beko bir transferde daha mutlu sona oldukça yakın.

GECE 4'TE PAYLAŞTILAR

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Sarı-lacivertli kulübün resmi hesabından paylaşılan 'IV' mesajında bahsedilen ismin Wade Baldwin IV olduğu ortaya çıktı.

UZUN SÜREDİR GÜNDEMDE

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ABD'li basketçi son olarak İsrail'in Maccabi Tel Aviv takımında forma giyiyordu. 28 yaşındaki 1,93'lük guard Wade Baldwin'in sarı-lacivertli takıma transfer olacağı yönündeki haberler aylardır basketbol gündemini meşgul ediyordu.

Fenerbahçe Beko'nun gün içinde Wade Baldwin transferini açıklaması bekleniyor.

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Basketbol son dakika fenerbahçe
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