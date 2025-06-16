Uzun süredir sahalardan uzaktı! Sergen Yalçın'ın yeni adresini duyurdular... Resmi açıklama için tarih bile belli

Süper Lig’de yeni sezon öncesi takımların hazırlıkları devam ederken yalnızca oyuncu anlamında değil teknik direktör anlamında da flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Bu gelişmelerden en sonuncusu ise Sergen Yalçın oldu...

Uzun süredir herhangi bir takımı çalıştırmayan ve sahalardan uzak olan Sergen Yalçın'ın yeni adresi hakkında çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

SERGEN YALÇIN'I İSTİYORLAR

Gaziantep yerel medyasına göre, Gaziantep FK, teknik direktörlük için Sergen Yalçın ile görüşmelere başladı. Kariyerine Gaziantep’te başlayan ve bir dönem Gaziantepspor’u çalıştıran Yalçın’ın, kırmızı-siyahlı ekibe geri dönmeye hazırlandığı belirtiliyor. İlk temasların olumlu geçtiği, Yalçın’ın “yeni bir proje” fikrine sıcak baktığı öğrenildi.

YÖNETİM HAREKETE GEÇTİ

Gaziantep FK yönetimi, Yalçın’ı ikna etmek için yoğun çaba sarf ediyor. Kulüp, yeni sezon planlarını tamamen Yalçın’ın vizyonuna göre şekillendirmeyi planlıyor. Uzun vadeli bir proje ve güçlü bir kadro yapılanması sunulan teklifin temelini oluşturuyor.

BÜYÜKEKŞİ ARABULUCU OLDU

Eski TFF Başkanı ve Gaziantepli Mehmet Büyükekşi’nin, Sergen Yalçın ile kulüp arasında köprü kurarak görüşmeleri hızlandırdığı ifade ediliyor. Büyükekşi’nin arabuluculuğu, özellikle Yalçın’ın ikna sürecinde kilit rol oynuyor.

TARİH BİLE BELLİ

Sergen Yalçın ile son görüşmenin bu hafta içinde yapılacağı, anlaşma sağlanırsa resmi açıklamanın 19-20 Haziran’da geleceği konuşuluyor. Süper Lig’de heyecanla beklenen bu gelişme, Gaziantep FK taraftarlarını şimdiden umutlandırdı.