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Uzungöl'ün yüzeyinin bir kısmı buz tuttu

29.12.2021 16:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uzungöl'ün yüzeyinin bir kısmı buz tuttu

Trabzon'un Çaykara ilçesinde dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl'e adını veren gölün kıyıya yakın kesimleri buz tuttu.

Bölgede önceki hafta yaşanan soğuk hava ve kar yağışı, doğal güzellikleriyle tanınan Uzungöl'de de etkisini gösterdi.

Doğayla baş başa sakin bir gün geçirmek için Uzungöl'e gelen ziyaretçiler, gölün, kıyıya yakın kesimlerde yüzeyi buz tutmuş görüntüsüyle karşılaştı.

Trabzon Üniversitesi Şalpazarı Meslek Yüksekokulu Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Dönüş Gençer, AA muhabirine, Sivil Savunma ve İtfaiyecilik programı öğrencileriyle alan uygulaması dersi kapsamında Çaykara ilçesine gezi düzenlediklerini söyledi.

Bu doğrultuda Uzungöl'e geldiklerini belirten Gençer, "Hem dersimizi işledik hem de öğrencilerimize turizmin önemli merkezlerinden Uzungöl'ü gezdirmiş olduk. Uzungöl'ün bazı bölümleri buz tutmuş, biz de görünce oldukça şaşırdık. Buz tutması Uzungöl'ün ayrı bir güzelliğini de ortaya koymuş." dedi.

Diyarbakırlı öğrenci Kadir Yaman ise ders alanı ile ilgili çalışmaların uygulanması noktasında güzel bir etkinlik olduğunu kaydederek, "Bu konuda bize yardımcı olanlara teşekkür ediyoruz. Ülkemizin her karış toprağı güzel. Uzungöl de ayrı güzel bir yer. İlk defa geldim. Beğendim. Dersi fırsat bilerek gezimizi de yapıyoruz." diye konuştu.

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