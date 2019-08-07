Vaclav Jilek: Trabzonspor maçı, bu zamana kadarki en önemli maçım

Sparta Prag Teknik Direktörü Vaclav Jilek, Trabzonspor karşılaşmasının kendisi için bugüne kadarki en önemli maç olduğunu söyledi.

Müsabakanın seyircisiz oynanacak olmasının handikap olduğunu vurgulayan Michal Sacek, "Boş bir stadyumda oynamak handikap ve benim için üzücü bir şey olacak. Boş bir stadyumun tek avantajı, talimatlarımın bir kısmının takımınıza daha rahat ulaşması olabilir. Ama aksi takdirde bu sadece bir handikaptır. Taraftarlar, size daha iyi bir performans sergilemeniz için yardımcı olur. Onları özleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

"SEMİH KAYA'DAN BİLGİ ALDIK"

Sparta Prag'da forma giyen Semih Kaya ile Trabzonspor hakkında konuştuklarını vurgulayan tecrübeli teknik adam, "Semih Kaya planlarımız arasında yer alıyor. Ondan çok fazla bilgi aldık ve hazırlık aşamasında bizim için çok önemli olabilir" şeklinde konuştu.

"DENGELİ BİR EŞLEŞME"

Turun bir favorisi olmadığını vurgulayan 43 yaşındaki teknik adam, "Oyuncuların bireysel değerlerine bakarsanız Trabzonspor'un favori olduğunu söyleyebilirsiniz ama takım değeri tek başına bir kriter değildir. Ben iki takımın da eşit güçte olduğunu düşünüyorum. Trabzonspor karşılaşmasının bugüne kadarki en önemli maçım olduğunu söyleyebilirim" açıklamasını yaptı.