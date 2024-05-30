Vadediyor nasıl yazılır? Vadediyor mu vaat ediyor mu, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Kelimelerin yazılı dilde sıkça hatalı olarak yazılmasında en önemli faktörlerden biri telaffuz şeklidir. Ağızdan çıktığı gibi yazıya geçirildiğinde yazım hatalarının daha fazla olduğu gözlemlenir. Ülkemizde pek çok bölgenin farklı ağız yapısına sahip olması da imla hatalarının görülmesinde önemli bir rol oynar. Doğru yazım şekilleri konusunda tereddüt yaşandığında ilk bakılması gereken kaynak ise Türk Dil Kurumunun çevrim içi hizmet veren sözlük sitesidir.

Vadediyor nasıl yazılır?

Günlük yaşamda ve yazılı medyada sıklıkla görülen ifadelerden biri "vadediyor" kelimesidir. Dilimizde pek çok yabancı kökenli kelime bulunmaktadır ve "vadediyor" ifadesi de dilimize Arapça’dan geçmiş olan kelimelerden biridir.

Günümüzde vadediyor yazımı konusunda pek çok insan hata yapmakta ve bu kelimeyi hatalı bir şekilde yazmaktadır. İşte tam da bu noktada Türkçe dil bilgisi açısından birincil kaynak niteliğinde olan Türk Dil Kurumu (TDK) sözlüğü devreye girer. TDK yazım sözlükleri sayesinde sözcüklerin doğru yazımı hakkında bilgi sahibi olunabilir. Ayrıca sözcüklerin anlamları da kolay bir şekilde öğrenilebilir. Vadediyor TDK sözlüklerindeki doğru yazım şekli “vadediyor” olarak görülmektedir.

Vadediyor doğru yazılışı

Vadediyor sözcüğünün sıklıkla “vaat ediyor” şeklinde yazıldığı görülmektedir. Dolayısıyla kişiler vadediyor mu vaat ediyor mu sorusunu sormaktadır. Türkçe’de kelimeler doğru bir şekilde yazıldığı zaman anlam ifade ederler. Vadediyor TDK’ye göre her zaman “vadediyor” biçiminde yani bitişik bir şekilde yazılması gereken bir sözcüktür. Bu sözcüğü ayrı olarak yazmak ve kullanmak, imla hatası olarak görülmektedir.

Sözcüklerin yazılı dildeki kullanımında çelişkiye düşüldüğünde ise Türk Dil Kurumunun güncel yazım kılavuzu sitesine bakılması önerilir. Bu bilgiler ışığında vadediyor sözcüğünün doğru ve hatalı kullanım biçimleri aşağıdaki gibidir:

Vadediyor (Doğru kullanım)

Vaat ediyor (Hatalı kullanım)





