Vaduz - Konyaspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Vaduz - Konyaspor maçı canlı izle!

Vaduz - Konyaspor maçı bu akşam oldukça kritik mücadeleyi futbolseverlerin ekranlarına taşıyacak. UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında temsilcimiz Konyaspor deplasmanda Vaduz ile kozlarını paylaşacak. Karşılaşma öncesinde mücadelenin muhtemel 11'leri ve canlı yayın bilgileri açıklandı. Peki, Vaduz - Konyaspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı izlenecek?

VADUZ - KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Temsilcimiz Konyaspor, İsviçre ekibi Vaduz ile bu akşam kritik bir mücadeleye çıkacak. Mücadele İsviçre'de bulunan Rheinpark Stadyumu'nda oynanacak ve maç saat 21.00'da başlayacak. Nefes kesecek olan karşılaşma A Spor ekranlarından canlı olarak takip edilebilecek.

MAÇIN MUHTEMEL 11'LERİ

VADUZ: Büchel, Hasler, Gasser, Traber, Gabriel, Tunahan, Gajic, Ulrich, Fehr, Dobras, Sutter

KONYASPOR: Sehic, Ahmet Oğuz, Adil, Calho, Guilherme, Soner, Amir, Michalak, Endri Çekiçi, Bytyqi, Muhammet

AVRUPA'DA 15. MAÇ

Konyaspor, Avrupa kupalarında bugüne dek yaptığı 14 maçta 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşadı. Yeşil-beyazlı ekip bu akşam Vaduz ile oynayacağı maçla birlikte 15. Avrupa mücadelesine çıkacak.

