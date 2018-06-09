Vagner Love Beşiktaş'ı icraya verdi

Siyah-Beyazlılar’la 2 yıllık daha anlaşması bulunan ve yıllık 2 milyon Euro ücret alan 33 yaşındaki futbolcu, geçen sezondan kalma 700 bin Euro’luk alacağı için kulübü icraya verdi.

Bir şok daha

1 / 7 Daha önce alacaklarının ödenmemesi halinde FIFA’ya gidebileceğini söyleyen Love dediğini yaptı, önce TFF’ye ardından da FIFA’ya başvurdu.

2 / 7 Brezilyalı futbolcu, 2 aylık alacağının verilmemesi nedeniyle avukatı aracılığıyla alacakları için icra takibi başlattı. İcra yazısı kulübe ulaşırken, başkan Fikret Orman bunu öğrenince küplere bindi.

3 / 7 Love’un şikayeti ve alacağı için icraya gitmesi başkan Fikret Orman’ı çıldırttı. Orman’ın “Biz onu bütün tepkilere rağmen savunduk.

4 / 7 Bize ne verdi ki icraya gidiyor? Zaman zaman gecikmeler oldu, ödemeler yapıldı. Yazık... Bu saatten sonra ağzıyla kuş tutsa bir dakika bile duramaz. Gerekirse alacaklarına karşılık bedava veririz” dediği öğrenildi.

5 / 7 Oyuncuların ödemelerini sezon boyunca mümkün olduğu kadar aksatmayan Beşiktaş yönetimi, mali sıkıntılar nedeniyle son ödemeleri yapamadı.

6 / 7 Ancak Love gibi şikayetlerin önüne geçmek için özellikle yabancılara bir kısım ödeme gerçekleştirildi.