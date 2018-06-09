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Vagner Love Beşiktaş'ı icraya verdi

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 09.06.2018 10:51 | Son Güncelleme

Cenk Tosun’un rekor bir bedelle Premier Lig’in yolunu tutmasının ardından devre arasında Aytemiz Alanyaspor’dan 3.5 milyon Euro’ya alınan ancak tam anlamıyla hayal kırıklığı yaratan Vagner Love’dan Beşiktaş’a bir şok daha...

Siyah-Beyazlılar’la 2 yıllık daha anlaşması bulunan ve yıllık 2 milyon Euro ücret alan 33 yaşındaki futbolcu, geçen sezondan kalma 700 bin Euro’luk alacağı için kulübü icraya verdi.

Bir şok daha

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Daha önce alacaklarının ödenmemesi halinde FIFA’ya gidebileceğini söyleyen Love dediğini yaptı, önce TFF’ye ardından da FIFA’ya başvurdu.

Daha önce alacaklarının ödenmemesi halinde FIFA’ya gidebileceğini söyleyen Love dediğini yaptı, önce TFF’ye ardından da FIFA’ya başvurdu.
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Brezilyalı futbolcu, 2 aylık alacağının verilmemesi nedeniyle avukatı aracılığıyla alacakları için icra takibi başlattı. İcra yazısı kulübe ulaşırken, başkan Fikret Orman bunu öğrenince küplere bindi.

Brezilyalı futbolcu, 2 aylık alacağının verilmemesi nedeniyle avukatı aracılığıyla alacakları için icra takibi başlattı. İcra yazısı kulübe ulaşırken, başkan Fikret Orman bunu öğrenince küplere bindi.
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Love’un şikayeti ve alacağı için icraya gitmesi başkan Fikret Orman’ı çıldırttı. Orman’ın “Biz onu bütün tepkilere rağmen savunduk.

Love’un şikayeti ve alacağı için icraya gitmesi başkan Fikret Orman’ı çıldırttı. Orman’ın “Biz onu bütün tepkilere rağmen savunduk.
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Bize ne verdi ki icraya gidiyor? Zaman zaman gecikmeler oldu, ödemeler yapıldı. Yazık... Bu saatten sonra ağzıyla kuş tutsa bir dakika bile duramaz. Gerekirse alacaklarına karşılık bedava veririz” dediği öğrenildi.

Bize ne verdi ki icraya gidiyor? Zaman zaman gecikmeler oldu, ödemeler yapıldı. Yazık... Bu saatten sonra ağzıyla kuş tutsa bir dakika bile duramaz. Gerekirse alacaklarına karşılık bedava veririz” dediği öğrenildi.
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Oyuncuların ödemelerini sezon boyunca mümkün olduğu kadar aksatmayan Beşiktaş yönetimi, mali sıkıntılar nedeniyle son ödemeleri yapamadı.

Oyuncuların ödemelerini sezon boyunca mümkün olduğu kadar aksatmayan Beşiktaş yönetimi, mali sıkıntılar nedeniyle son ödemeleri yapamadı.
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Ancak Love gibi şikayetlerin önüne geçmek için özellikle yabancılara bir kısım ödeme gerçekleştirildi.

Ancak Love gibi şikayetlerin önüne geçmek için özellikle yabancılara bir kısım ödeme gerçekleştirildi.
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Ödemeler yapılmadan bazı oyuncuların avukatları aracılığıyla yönetimden paraların ödenmesini istedikleri, bunlar arasında Medel’in de bulunduğu bildirildi. Ancak Şilili oyuncunun ödemeler yapıldıktan sonra şikayetini askıya aldığı belirtildi. (HABERTÜRK)

Ödemeler yapılmadan bazı oyuncuların avukatları aracılığıyla yönetimden paraların ödenmesini istedikleri, bunlar arasında Medel’in de bulunduğu bildirildi. Ancak Şilili oyuncunun ödemeler yapıldıktan sonra şikayetini askıya aldığı belirtildi. (HABERTÜRK)
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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş vagner love Spor Toto Süper Lig

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
sanki cebinden veriyon başkan...başka adam mı yoktu gittin bunu aldın
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