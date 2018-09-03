Vagner Love, Bursaspor beraberliği sonrası stattan gülerek ayrıldı!

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig 4. haftasında deplasmanda Bursaspor ile 1-1 berabere kaldı.
Yabancı kontenjanı nedeniyle teknik direktör Şenol Güneş tarafından maç kadrosuna alınmayan Vagner Love'un karşılaşma sonrası stattan gülerek ayrılması dikkat çekti.
Beyaz TV'nin haberine göre, Fikret Orman, Şenol Güneş ve futbolcuların son derece üzgün, sinirli olduğu maçın ardından müsabakayı tribünden takip eden Vagner Love'un maç sonunda gülerek objektiflere yakalanması siyah beyazlı taraftarların da tepkisini çekti.
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