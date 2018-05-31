SPOR

Vagner Love'dan Beşiktaş itirafı

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 31.05.2018 12:07 | Son Güncelleme

Devre arasında Alanyaspor’dan ayrılarak Beşiktaş’a transfer olan Vagner Love, "Alanyaspor’da elde ettiğim şansı Beşiktaş’ta bulamadım" dedi.

Vagner Love'dan Beşiktaş itirafı

Alanyaspor’da 1 buçuk sezon başarılı bir performans sergileyen ve devre arasında 3 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Beşiktaş’a imza atan Brezilyalı golcü Vagner Love, ülkesinde katıldığı bir programda açıklamalarda bulundu. Sakatlık nedeniyle siyah-beyazlı forma ile istediği performansı sergileyemediğini belirten 33 yaşındaki futbolcu, "Bir sakatlık geçirdim öbürü başladı. Hoca da beni oynatmak istemedi. Alanyaspor’da elde ettiğim şansı Beşiktaş’ta bulamadım" dedi.

Vagner Love, Alanyaspor’da 2016-2017 sezonunda 23 golle gol krallığı tacını takmıştı ve 1 buçuk sezonda giydiği 44 maçta 34 gol 6 asistlik performans sergilemişti. Tecrübeli futbolcu Beşiktaş’ta ise 13 maçta 4 gol atabildi.

PARTNERYeşilçam'ın en güzel yüzlü yıldızıydıYeşilçam'ın en güzel yüzlü yıldızıydı
Şenol Güneş: Birinci forvetim LarinŞenol Güneş: Birinci forvetim Larin
Fikret Orman'dan olay Talisca hareketi!Fikret Orman'dan olay Talisca hareketi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş vagner love Spor Toto Süper Lig

En Çok Okunan Haberler

Muharrem İnce ile Nagehan Alçı arasında canlı yayında gerginlik

Muharrem İnce ile Nagehan Alçı arasında canlı yayında gerginlik

Muharrem İnce'nin konuk olduğu programın ardından Nagehan Alçı'ya tepki!

Muharrem İnce'nin konuk olduğu programın ardından Nagehan Alçı'ya tepki!

Şenol Güneş: Birinci forvetim Larin

Şenol Güneş: Birinci forvetim Larin

Lionel Messi Kara Para Aşk dizisinin hayranı çıktı

Lionel Messi Kara Para Aşk dizisinin hayranı çıktı

Vaiz Mübarek El-Bathali: Mohamed Salah oruç tutmadığı için sakatlandı

Vaiz Mübarek El-Bathali: Mohamed Salah oruç tutmadığı için sakatlandı

Beşiktaş Emre Çolak'la anlaştı

Beşiktaş Emre Çolak'la anlaştı

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Beşiktaş Tosic'i KAP'a bildirdi

Beşiktaş Tosic'i KAP'a bildirdi

Vagner Love'dan Beşiktaş itirafı

Vagner Love'dan Beşiktaş itirafı

Şenol Güneş: Birinci forvetim Larin

Şenol Güneş: Birinci forvetim Larin

Fikret Orman'dan olay Talisca hareketi!

Fikret Orman'dan olay Talisca hareketi!

Beşiktaş, Negredo'yu gözden çıkardı

Beşiktaş, Negredo'yu gözden çıkardı

Beşiktaş ve Ricardo Quaresma yol ayrımında

Beşiktaş ve Ricardo Quaresma yol ayrımında

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.