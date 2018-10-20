SPOR

Vagner Love'dan vazgeçmeyen Santos, Beşiktaş'a teklifle gelecek

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 20.10.2018 14:25 | Son Güncelleme

Brezilya ekibi Santos, Beşiktaş’ın tecrübeli golcüsü Vagner Love için ısrarını sürdürüyor. Sezon başında 34 yaşındaki futbolcu için girişimde bulunan ancak istediğini alamayan Santos, ara transfer dönemi öncesinde Love’a 2 yıl için 5 milyon Dolar (28 milyon TL) önerdi.

Vagner Love'dan vazgeçmeyen Santos, Beşiktaş'a teklifle gelecek

Kara Kartal’ın geçen sezonun ara transfer döneminde Süper Lig ekibi Alanyaspor’dan kadrosuna kattığı Vagner Love, yarım dönemlik performansıyla bekleneni verememişti. Sezon başında takımdan ayrılması gündeme gelen ancak yoluna Siyah-Beyazlılar’la devam eden deneyimli futbolcu için önceki gün Santos Başkanı Jose Carlos Peres’ten bir açıklama gelmişti. Peres, “Teknik direktörümüz Cuca’yla birlikte Vagner Love’ı takip ediyoruz. Sezon başında Cuca istediği zaman Vagner Love gelebilecek durumdaydı. Beşiktaş da göndermek istiyordu ama olmadı” ifadelerini kullanmıştı.

YENİ FORVET

Ara transfer dönemi için de çalışmalarda bulunduğunu belirten Peres’in teklifini şimdiden belirlediği bildirildi. Brezilya basınında çıkan haberlere göre Brezilya ekibinin Vagner Love’a 2 sezonluk anlaşma teklif edeceği ve 5 milyon Dolar (28 milyon TL) önereceği belirtildi. Santos’un, Beşiktaş’a ise bonservis olarak 2 milyon Dolar (11 milyon TL) teklif edeceği belirtildi. Kara Kartal’ın da yeni forvet transferi halinde Vagner Love’ın gidişine onay verebileceği konuşuluyor.

(FANATİK)

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Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Beşiktaş vagner love santos

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