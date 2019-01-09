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Vagner Love'ın avukatı: Beşiktaş alacaklarını ödemezse FIFA'ya gideriz

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 09.01.2019 20:36 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ta Vagner Love konusunda kriz devam ediyor. Kadro dışı bırakılan Brezilyalı yıldız için menajerinden siyah-beyazlı ekibe tehdit gibi bir açıklama geldi. Tecrübeli oyuncunun avukatı Diogo Souza Brezilya basınına yaptığı açıklamada oyuncunun alacaklarının ödenmesini talep ederken, "Beşiktaş ile iyi bir ilişkimiz var ancak eğer oyuncunun maaşını ödememekte ısrar ederlerse, sözleşmesini feshetmek için FIFA'ya başvuracağız" dedi.

Vagner Love'ın avukatı: Beşiktaş alacaklarını ödemezse FIFA'ya gideriz

Beşiktaş'ın satış listesine koyduğu ve Antalya kampına dahil etmeyip U21 takımı ile antrenmanlara çıkardığı Vagner Love'un avukatı Diogo Souza, oyuncusunun mevcut durumunun devam etmesinin Beşiktaş'ın zararına olacağını açıkladı.

Brezilya basınına demeç veren Diogo Souza, ''Beşiktaş ile iyi bir ilişkimiz vardı. Ancak oyuncuma 5 aydır maaş ödemiyorlar. Daha önce ihtar gönderdik. Oyuncumun A Takım'a dahil edilmesini de istedik. Ama onlar bunu yapmadı. Bu durumda FIFA'ya gitmemiz gerecek. Eğer FIFA'ya gidersek, Beşiktaş sadece geçmiş alacakları değil, önümüzdeki 18 ayın maaşlarını da ödemek zorunda kalacak'' diye konuştu.

Brezilya takımları ile sürekli transfer görüşmesinde bulunuğu öğrenilen Vagner Love'ın, kulüpten hem alacaklarını istediği hem de bonservisinin bedavaya verilmesini talep ettiği belirtildi. Beşiktaş transfer komitesinin ise, oyuncunun alacaklarını ödemeyi taahhüt etse de bonservisini bedavaya vermeyi kabul etmediği dile getirildi.

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Beşiktaş vagner love

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