Vagner Love: Yediğimiz hatalı gollerden ders çıkarmalıyız

Vagner Love, Malmö maçının ardından yayıncı kuruluş beIN Sports'a özel açıklamalarda bulundu.
Vagner Love'ın şu ifadeleri kullandı:
"Takım olarak iyi değildik. Koşmadık, mücadele etmedik. Bu maçtan öğrenilmesi gerekenleri en kısa zamanda öğrenip lig maçında aynı hataları tekrarlamamamız lazım. İlk yarım saatte çok kötü başlamadık aslında maça. Özellikle 2. yarının başında çok düşük başladık. İki golde de takım halinde hata yaptık. Bu hatalardan ders çıkarmak gerek."
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