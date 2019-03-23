Vahap Tanrıverdi: GSTV'de kızları taciz edenler de konuşulsun

Galatasaray'da bugün yapılan mali ve idari genel kurulda gerginlik tavan yaptı. Başkan Mustafa Cengiz'in açıklamalarının ardından kürseye gelen genel kurul üyeleri eleştirilerini çok sert şekilde ifade etti.
Arda Üçer'in konuşması sırasında ise adeta kıyamet koptu. Arda Üçer'e oturduğu yerden tepki gösteren Galatasaray Kültür Sanat Derneği Başkanı Vahap Tanrıverdi, "Galatasaray TV'de arka odalarda kızları taciz edenler de konuşulsun" ifadesini kullanınca bir anda ortalık karıştı.
Vahap Tanrıverdi, Galatasaray Spor Kulübü'nün tüzüğünün 45. maddesine dayanarak yapılan oylama sonucunda salondan dışarıya çıkarıldı.
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