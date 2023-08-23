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Vahşetin Çağrısı konusu nedir, oyuncuları kimdir? Vahşetin Çağrısı nerede ve ne zaman çekildi?

23.08.2023 19:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vahşetin Çağrısı filminin konusu ve oyuncuları gibi detayları merak ediliyor. Film, Jack London'ın aynı adlı romanından uyarlanmıştır. Vahşetin Çağrısı filminin başrolünü Harrison Ford canlandırmıştır. Peki, Vahşetin Çağrısı konusu nedir, oyuncuları kimdir? Vahşetin Çağrısı nerede ve ne zaman çekildi?

Vahşetin Çağrısı filmi bu akşam ATV ekranlarında yayınlanacak. Filmin yönetmen koltuğunda Chris Sanders otururken senaryosu da Michael Green tarafından kaleme alınmıştır. 1890'larda Klondike Gold Rush sırasında geçen film, Buck adlı köpeğin California'daki evinden çalınıp Yukon'a gönderildiği, eski bir açık hava adamıyla arkadaş olduğu ve hayatını değiştirecek bir maceraya başladığı sırada izliyor. İşte Vahşetin Çağrısı filmi hakkında detaylı bilgiler...

VAHŞETİN ÇAĞRISI FİLMİ KONUSU

  1. yüzyılın sonlarında, büyük, nazik bir Bernese Dağ Köpeği olan Buck, Santa Clara, California'da sahibi Yargıç Miller ile mutlu bir şekilde yaşamaktadır. Bir gece, Buck kaçırılır ve bir yük gemisiyle Yukon'a gönderilir. Kaçırılma sırasında, kamyondan kayması nedeniyle tasmasını kaybeder. Yolculuk sırasında, bir mürettebat üyesi onu bir disipline etmek için sopayla döver. Yukon'a geldikten sonra, Buck, birkaç dakika önce, köpek kızakları Yukon boyunca posta teslim etmek için Perrault ve asistanı Francoise'a satılmadan önce John Thornton adlı bir adamın yere düşürdüğü armonikasını alıp ona verir. Perrault, Buck ile son teslim tarihinden önce posta deposuna uzun bir yolculuk yapabileceğini ummaktadır. Buck, Spitz adında bir husky olan sürü lideri de dahil olmak üzere diğer köpeklerle tanıştırılır.

Buck, yolculukları boyunca Perrault, Francoise ve diğer kızak köpeklerinin sadakatini ve güvenini kazanır, yol boyunca kendini kanıtlar ve hatta donmuş göle düşen ve boğulmak üzere olan Francoise'in hayatını kurtarır, bu sebeple sürü lideri Spitz kendisine düşman olur. Buck, seyahatleri boyunca ona rehberlik eden bir kara kurdun atalardan kalma ruhsal vizyonlarını deneyimlemeye başlar. Bir gece, Buck bir tavşanı yakalar ve serbest bırakır. Spitz, liderliğini göstermek için tavşanı öldürür ve Buck'a saldırır. Spitz, sürünün geri kalanı Buck'ı cesaretlendirene kadar kavgayı kazanıyor gibi görünür. Buck, Spitz alt ederek baskı altına alarak sürü liderinin yerini alır; Spitz daha sonra vahşi doğada kaybolur. Perrault, başka bir köpek lider pozisyonu üstlenmeyince isteksizce Buck'ı lider yapar. Buck'ın hızı ve gücü, kızağın postayla zamanında ulaşmasını sağlar. Orada, Thornton eski karısına yazdığı ve ölen oğulları hakkındaki duygularını ifade eden bir mektubu verir. Perrault döndüğünde, posta yolunun yerini telgrafın aldığını ve onu köpekleri satmaya zorladığını öğrenir.

VAHŞETİN ÇAĞRISI OYUNCULARI

Harrison Ford - John Thornton, deneyimli bir sınır insanı ve Buck'ın dördüncü sahibi
Omar Sy - Perrault, Fransız-Kanadalı posta koşucusu ve Buck'ın ikinci sahibi
Dan Stevens - Hal, Charles'ın kayınbiraderi, Mercedes'in erkek kardeşi ve Buck'ın kendisini ve diğer köpeklerini taciz eden üçüncü sahibi
Cara Gee - Françoise, Kızılderili posta koşucusu ve Perrault'nun asistanı
Karen Gillan - Mercedes, Hal'in şımarık kız kardeşi ve Charles'ın karısı.
Bradley Whitford - Yargıç Miller, Buck'ın onu şımartan ilk sahibi
Colin Woodell - Charles, Mercedes'in korkak kocası ve Hal'in kayınbiraderi
Terry Noter, CGI tarafından oluşturulan Buck'ın yerine geçti

VAHŞETİN ÇAĞRISI NEREDE VE NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Amerikan yapımı film, 2020 yılında vizyına girmiştir.

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