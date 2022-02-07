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Vaka sayıları artan Kırklareli'nde Kovid-19 tedbirlerine uyulmadığı gözlendi

07.02.2022 13:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vaka sayıları artan Kırklareli'nde Kovid-19 tedbirlerine uyulmadığı gözlendi

KIRKLARELİ (AA) - Son açıklanan verilere göre Türkiye'de her 100 bin kişide en fazla Kovid-19 vakasının görüldüğü illerden Kırklareli'nde, maske ve mesafe kuralına uymayanların bulunduğu gözlendi.

Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, 22-28 Ocak'ta her 100 bin kişide en fazla vakanın görüldüğü iller arasında 1214,42 ile Kırklareli de yer aldı.

Kentin insan trafiği açısından işlek yerlerinden Cumhuriyet Caddesi'nde bazı kişilerin maskelerini hiç takmadığı, bazılarının ise çenesine ya da burnunun altına indirdiği gözlendi.

Kent sakinlerinden Sedat İleri, AA muhabirine, bazı kişilerin maske kullanmaktan imtina ettiğini söyledi.

Hastalığın aşı ile yenilebileceğini ancak tedbirlerin de elden bırakılmaması gerektiğini belirten İleri, "Tedbirlere uyan da çok uymayan da çok. Bilhassa gençler uymuyor. Ben dört aşımı oldum, çift maske takıyorum. Allah şifasını vermiş ama tedbiri de almamız gerek. Kendi sağlıklarını düşünmüyorlarsa çevreyi düşünmeleri gerekir." diye konuştu.

Adem Balsak da kentte son günlerde tedbirlere fazla uyulmadığını gördüğünü anlattı.

Herkesin daha dikkatli olması gerektiğini vurgulayan Balsak, "Maskenin mutlaka kullanılması gerekir. Belki herkes bu hastalığa yakalanacak ama kendimizi salmamızın bir anlamı yok. Vaka artışlarından dolayı herkes tedirgin. Yaşadığımız köyde insanları uyarıyoruz. Maskelerini takacaklar, daha dikkatli olacaklar, sarılma ve tokalaşmadan kaçınacaklar." diye konuştu.

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maske Sağlık Bakanlığı Kırklareli

Kırklareli Namaz Vakitleri 7 Şubat Pazartesi

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İkindi
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