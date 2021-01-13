Vaka sayısının sıfırlandığı ilçede vatandaşlar salgından korunmaya kararlı

Çınar'ın nüfus ile alan olarak büyük bir ilçe olduğunu ve uluslararası kara yolu üzerinde bulunduğunu dile getiren Büyüknalçacı, "Kuralları uygulamak için tam manasıyla ciddi bir mücadele verdik. Şu anda günlük vaka sayımız sıfıra inmiş durumda. İnşallah bunu devam ettirmeyi düşünüyoruz." dedi.

Kaymakam Büyüknalçacı AA muhabirine, 2020 yılının dünya genelinde koronavirüsle mücadeleyle geçtiğini, Türkiye'de de bu kapsamda önemli tedbirler alındığını dile getirdi.

Vaka sayısının bir dönem 180'lere vardığı ilçede iki günden bu yana yeni vaka belirlenmedi.

Camilerden ve resmi araçlardan sık sık uyarı anonsları yapılan ilçede kamu kurumlarına HES koduyla giriş yapması, vatandaşların da maske, sosyal mesafe ve hijyen kuralına harfiyen uyması sonuç verdi.

Ticarette geçiş noktası olan, günde binlerce aracın geçiş yaptığı Diyarbakır- Mardin kara yolundaki Çınar'da Kovid-19 ile mücadelede sıkı tedbirler uygulanıyor.

DİYARBAKIR (AA) - BESTAMİ BODRUK - Diyarbakır'ın 76 bin nüfuslu Çınar ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede alınan sıkı önlemler ve vatandaşların bunlara uymasıyla vaka sayısı kalmadı.

Uygulamaları taviz vermeden gece gündüz yürüttüklerini ve sonuç aldıklarını kaydeden Büyüknalçacı, sadece yaptırımlarla değil çalışma ekipleriyle, esnafla, vatandaşlarla omuz omuza temizlik, maske, mesafe kuralını yerine getirerek başarıyı elde ettiklerini ifade etti.

Büyüknalçacı, ilçeye bağlı 100 köy ile mahalle bulunduğunu ve her bir yerleşim yerinde bir görevli bulundurduklarını aktararak, şöyle konuştu:

"Buralarda koronavirüsle ilgili uyarıları yaparken vatandaşların da kurallara uymasını sağladık. Esnafa iç denetimlerini yapma konusunda gereken yönlendirmede bulunduk. Gelen müşterilerin maske, mesafe ve temizlik konularına uymalarını sağladık. Köylerimizi de içerisine alan bir harita çıkarttık. Yayılma olan bölgeleri işaretledik. Koronavirüsün çevresini çembere alarak virüsü yok etmeye çalıştık. Bu sistem de başarılı oldu."

Büyüknalçacı, yapılan çalışmalara vatandaşların da gönüllü olarak katkı sunduğunu anlatarak, bu sorunun birlik ve beraberlik içerisinde çözüme kavuşabileceğini vurguladı.