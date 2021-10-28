YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Vakıf Katılım Erzincan Şubesi, Erzincan Organize Sanayi Bölgesi ile protokol imzaladı

Vakıf Katılım Erzincan Şubesi, Erzincan Organize Sanayi Bölgesi ile protokol imzaladı

28.10.2021 10:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş: - "Önümüzdeki dönemde KOBİ’lerimize olan desteğimizi sürdürecek, farklı proje ve faaliyetlerle kalkınmalarına destek olmaya devam edeceğiz. Bu doğrultuda tüm KOBİ’lerimizi şubelerimize bekliyoruz"

İSTANBUL(AA) - Vakıf Katılım Erzincan Şubesi ile Erzincan Organize Sanayi Bölgesi (OSB) arasında protokol imzalandı.

Vakıf Katılım'dan yapılan açıklamaya göre, protokol kapsamında OSB üyeleri Vakıf Katılım’ın avantajlı ürün ve hizmetlerinden faydalanabilecek, ihtiyaç duydukları finansmana çok daha rahat ulaşabilecekler.

Ayrıca, teminat mektupları, indirimli kiralık kasa, dijital kanallardan ücretsiz EFT-havale, avantajlı üye iş yeri (POS) oranları, sigorta poliçelerinde rekabetçi prim bedelleri ve dış ticaret işlemlerinde avantajlı kar ve komisyon oranlarından faydalanabilecekler.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş, KOBİ'leri her zamankinden daha fazla desteklediklerini belirtti.

Ekonomik istikrarın teminatı olan KOBİ’lerin varlıklarını devam ettirebilmeleri için kendilerine her zamankinden daha çok ihtiyaçları olduğunu bildiren Göktaş, şunları kaydetti:

"Sürdürülebilir bir büyüme sağlayabilmenin, gelir dağılımında ve bölgeler arası gelişmişlik seviyesinde dengeyi yakalayabilmenin yolu KOBİ’lerin sürdürülebilir bir finansal sisteme sahip olmaları ile gerçekleşebilir. Bu bakış açısından hareketle şimdiye kadar ülkemizin dört bir köşesinde üreten, hizmet veren KOBİ’lerimizin yanında olduk. Özellikle salgın döneminde desteğimizi daha da artırarak esnafımızın rahat bir nefes alması için var gücümüzle çalıştık, halen de bu yönde çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz."

İkram Göktaş, Erzincan şubesinin Erzincan Organize Sanayi Bölgesi ile imzaladığı protokolün de bu amaçla attıkları adımlardan biri olduğunu aktardı.

OSB üyelerine avantajlarla dolu ürün ve hizmetleri sunacakları, finansa erişimlerini daha da kolaylaştıracakları için mutlu olduklarını belirten Göktaş, "Önümüzdeki dönemde KOBİ’lerimize olan desteğimizi sürdürecek, farklı proje ve faaliyetlerle kalkınmalarına destek olmaya devam edeceğiz. Bu doğrultuda tüm KOBİ’lerimizi şubelerimize bekliyoruz.” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sular çekildi, ortaya çıkan görüntü kahretti! Telef oldularSular çekildi, ortaya çıkan görüntü kahretti! Telef oldular
PARTNEREşinin ihanetiyle sarsılan Berdan Mardini, yaşadıklarını birer birer anlattıEşinin ihanetiyle sarsılan Berdan Mardini, yaşadıklarını birer birer anlattı
Restorasyonu tamamlanan Silivri Mimar Sinan Köprüsü ile Kısa Köprü açıldıRestorasyonu tamamlanan Silivri Mimar Sinan Köprüsü ile Kısa Köprü açıldı

İstanbul Namaz Vakitleri 28 Ekim Perşembe

İmsak
05:58
Sabah
07:23
Öğle
12:53
İkindi
15:45
Akşam
18:13
Yatsı
19:33

İstanbul Nöbetçi Eczaneler28 Ekim Perşembe

Bülent Eczanesi
Adalar
Bülent Eczanesi
Adalar
Bülent Eczanesi
Adalar
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Çaykur Rizespor, galibiyet serisi hedefliyor

Çaykur Rizespor, galibiyet serisi hedefliyor

Tokat'ta uçuruma devrilen kamyonetteki 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Tokat'ta uçuruma devrilen kamyonetteki 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Kocaeli'de kaçak 148 bin boş, 85 bin tütün doldurulmuş makaron ele geçirildi

Kocaeli'de kaçak 148 bin boş, 85 bin tütün doldurulmuş makaron ele geçirildi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.