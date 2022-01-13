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Vakıf Katılım, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı ile protokol imzaladı

13.01.2022 11:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş: -"Sürdürülebilir bir büyüme sağlayabilmenin, gelir dağılımında ve bölgeler arası gelişmişlik seviyesinde dengeyi yakalayabilmenin yolu KOBİ’lerin sürdürülebilir bir finansal sisteme sahip olmaları ile gerçekleşebilir"

İSTANBUL(AA) - Vakıf Katılım ile Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) arasında protokol imzalandı.

Vakıf Katılım'dan yapılan açıklamaya göre, protokol kapsamında OKA üyeleri Vakıf Katılım’ın avantajlı ürün ve hizmetlerinden faydalanabilecek, ihtiyaç duydukları finansmana çok daha rahat ulaşabilecekler.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş, KOBİ’lerin varlıklarını devam ettirebilmelerinin önemli olduğunu belirterek, "Sürdürülebilir bir büyüme sağlayabilmenin, gelir dağılımında ve bölgeler arası gelişmişlik seviyesinde dengeyi yakalayabilmenin yolu KOBİ’lerin sürdürülebilir bir finansal sisteme sahip olmaları ile gerçekleşebilir. Bu bakış açısıyla ülkemizin dört bir köşesinde üreten, hizmet veren KOBİ’lerimizin yanında oluyor, rahat bir nefes alması için var gücümüzle çalışıyor ve bu yönde çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Göktaş, 2022 yılı Turizm İşletmelerinin Modernizasyonu Finansman Desteği protokolüyle beraber turizm sektöründe faaliyet gösteren KOBİ’lerin yanında olmaya devam ettiklerini vurgulayarak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ülke ekonomimizde stratejik öneme sahip olan turizm sektöründe, konaklama tesislerinin modernizasyonu ve dijital teknoloji kullanımının yaygınlaştırılması ile rekabet güçlerinin ve hizmet kalitesinin artırılması, konaklama tesislerinin hizmetlerinin çeşitlendirilmesi protokol kapsamında öncelikli hedeflerimizdendir. Turizm sektöründe faaliyet gösteren KOBİ’lerimize Orta Karadeniz Kalkınma Ajansına özel geliştirdiğimiz finansman yöntemi olan 'Kar Payı Destekli Faizsiz Finansman Modeli' ile finansmana erişimlerini daha da kolaylaştıracağımız için mutluyuz. Önümüzdeki dönemde KOBİ’lerimize olan desteğimizi sürdürecek, farklı proje ve faaliyetlerle kalkınmalarına destek olmaya devam edeceğiz. Bu doğrultuda tüm KOBİ’lerimizi şubelerimize bekliyoruz.”

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