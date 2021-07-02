YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Vakıf Katılım'dan KOBİ'ler için uygun ödeme seçenekleriyle finansal kiralama imkanı

Vakıf Katılım'dan KOBİ'ler için uygun ödeme seçenekleriyle finansal kiralama imkanı

02.07.2021 11:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Banka, 125 milyon TL'ye kadar ciroya sahip KOBİ'lerin 6 ay ödemesiz, 48 ay vadeye kadar uygun ödeme seçenekleriyle finansal kiralama yapabilmelerine olanak tanıyacak

İSTANBUL (AA) - Vakıf Katılım, KOBİ'lerin 6 ay ödemesiz, 48 ay vadeye kadar uygun ödeme seçenekleriyle finansal kiralama yapabilmelerine imkan verecek kampanyasını devreye aldı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Vakıf Katılım, reel sektörün temel taşları KOBİ'lere yönelik çözüm odaklı çalışmalarını geliştirmeye devam ediyor.

Vakıf Katılım, bundan böyle 125 milyon TL'ye kadar ciroya sahip KOBİ'lerin 6 ay ödemesiz, 48 ay vadeye kadar uygun ödeme seçenekleriyle finansal kiralama yapabilmelerine olanak tanıyacak.

Kampanyaya www.vakifkatilim.com.tr adresli Vakıf Katılım kurumsal web sayfası üzerinden de başvuru yapabilecek KOBİ'ler, Vakıf Katılım'ın finansal kiralama kampanyası sayesinde yatırımlarının finansmanını orta ve uzun vadede gerçekleştirebilecek.

TL ve dövize endeksli geri ödeme seçeneklerinin sunulduğu kampanya kapsamında ayrıca, KDV tebligatı kapsamında yer alan yatırıma konu ürünlerde KDV indirim avantajı ve KOBİ'lerin nakit akışını rahat yönetebilmeleri için yatırımlarının yüzde 100'üne kadar da finansman desteği sağlanıyor.

- "KOBİ'lerimize olan desteğimizi büyük bir gayretle sürdürüyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş, "Ekonomimizin belkemiğini oluşturan KOBİ'lerimize olan desteğimizi büyük bir gayretle sürdürüyoruz. Çünkü biliyoruz ki KOBİ'lerimizin üretimi durursa ekonomimizin gelişimi de büyük sekteye uğrar. Bu sebeple özellikle pandemi döneminde işleri sekteye uğrayan KOBİ'lerimizi ayakta tutmak, faaliyetlerine devam etmelerini sağlamak için tüm kaynaklarımızı seferber ettik." ifadelerini kullandı.

Göktaş, hayata geçirdikleri yeni kampanyayla KOBİ'lerin yanlarında oldukları için mutlu olduklarını aktararak, "Bundan böyle KOBİ'lerimiz yatırım mallarını peşin almak yerine kurumumuz aracılığıyla uygun ödeme seçeneklerinden faydalanarak finansal kiralama yöntemiyle alabilecek. Sürdürülebilir bir ekonomik istikrarın olmazsa olmazı olan KOBİ'lerimizin önümüzdeki dönemde de en büyük destekçisi olacak ve doğru finansman seçenekleri sunarak verimliliklerini üst noktalara taşımaya gayret edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türkiye'ye geliyor! Tarih belli olduTürkiye'ye geliyor! Tarih belli oldu
PARTNERSerenay Sarıkaya'nın telefon trafiğiSerenay Sarıkaya'nın telefon trafiği
Kadıköy'de kaza yapan sürücü olay yerinden kaçtıKadıköy'de kaza yapan sürücü olay yerinden kaçtı

İstanbul Namaz Vakitleri 2 Temmuz Cuma

İmsak
03:30
Sabah
05:29
Öğle
13:13
İkindi
17:13
Akşam
20:47
Yatsı
22:37

İstanbul Nöbetçi Eczaneler 2 Temmuz Cuma

Burgazada Eczanesi
Adalar
Büyükada Eczanesi
Adalar
Deniz Eczanesi
Adalar
Heybeliada Eczanesi
Adalar
Çilek Eczanesi
Arnavutkoy
Kaya Eczanesi
Arnavutkoy
Şifa Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Samsunspor yeni sezon hazırlıklarına başladı

Samsunspor yeni sezon hazırlıklarına başladı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

LGS'de imam hatip ortaokullarından 3 öğrenci zirveyi paylaştı, binlerce öğrenci üst dilimde yer aldı

LGS'de imam hatip ortaokullarından 3 öğrenci zirveyi paylaştı, binlerce öğrenci üst dilimde yer aldı

Van'ın gururu LGS birincilerinden İmam hatip ortaokulu öğrencisi Hakan Şakar:

Van'ın gururu LGS birincilerinden İmam hatip ortaokulu öğrencisi Hakan Şakar:

LGS'de 500 tam puan alan Suriyeli Dlyar Safo, Siirt'in gururu oldu

LGS'de 500 tam puan alan Suriyeli Dlyar Safo, Siirt'in gururu oldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.