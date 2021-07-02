Vakıf Katılım'dan KOBİ'ler için uygun ödeme seçenekleriyle finansal kiralama imkanı

İSTANBUL (AA) - Vakıf Katılım, KOBİ'lerin 6 ay ödemesiz, 48 ay vadeye kadar uygun ödeme seçenekleriyle finansal kiralama yapabilmelerine imkan verecek kampanyasını devreye aldı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Vakıf Katılım, reel sektörün temel taşları KOBİ'lere yönelik çözüm odaklı çalışmalarını geliştirmeye devam ediyor.

Vakıf Katılım, bundan böyle 125 milyon TL'ye kadar ciroya sahip KOBİ'lerin 6 ay ödemesiz, 48 ay vadeye kadar uygun ödeme seçenekleriyle finansal kiralama yapabilmelerine olanak tanıyacak.

Kampanyaya www.vakifkatilim.com.tr adresli Vakıf Katılım kurumsal web sayfası üzerinden de başvuru yapabilecek KOBİ'ler, Vakıf Katılım'ın finansal kiralama kampanyası sayesinde yatırımlarının finansmanını orta ve uzun vadede gerçekleştirebilecek.

TL ve dövize endeksli geri ödeme seçeneklerinin sunulduğu kampanya kapsamında ayrıca, KDV tebligatı kapsamında yer alan yatırıma konu ürünlerde KDV indirim avantajı ve KOBİ'lerin nakit akışını rahat yönetebilmeleri için yatırımlarının yüzde 100'üne kadar da finansman desteği sağlanıyor.

- "KOBİ'lerimize olan desteğimizi büyük bir gayretle sürdürüyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş, "Ekonomimizin belkemiğini oluşturan KOBİ'lerimize olan desteğimizi büyük bir gayretle sürdürüyoruz. Çünkü biliyoruz ki KOBİ'lerimizin üretimi durursa ekonomimizin gelişimi de büyük sekteye uğrar. Bu sebeple özellikle pandemi döneminde işleri sekteye uğrayan KOBİ'lerimizi ayakta tutmak, faaliyetlerine devam etmelerini sağlamak için tüm kaynaklarımızı seferber ettik." ifadelerini kullandı.

Göktaş, hayata geçirdikleri yeni kampanyayla KOBİ'lerin yanlarında oldukları için mutlu olduklarını aktararak, "Bundan böyle KOBİ'lerimiz yatırım mallarını peşin almak yerine kurumumuz aracılığıyla uygun ödeme seçeneklerinden faydalanarak finansal kiralama yöntemiyle alabilecek. Sürdürülebilir bir ekonomik istikrarın olmazsa olmazı olan KOBİ'lerimizin önümüzdeki dönemde de en büyük destekçisi olacak ve doğru finansman seçenekleri sunarak verimliliklerini üst noktalara taşımaya gayret edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

