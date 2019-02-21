Vakıfbank 5'te 5 yaparak çeyrek finale yükseldi

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, 2019 CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki beşinci maçında Allianz MTV Stuttgart'ı deplasmanda 23-25, 18-25 ve 18-25'lik setlerle 3-0 mağlup ederek, 5'te 5 yaptı. Grup lideri olarak çeyrek finale yükselmeyi garantileyen sarı-siyahlılar, Avrupa'daki galibiyet serisini de 27 maça çıkardı. VakıfBank, gruptaki son maçında Fransız ekibi Beziers VB'yle 26 Şubat Salı günü saat 19:00'da VakıfBank Spor Sarayı'nda karşılaşacak.
Salon: SCHARRena
Hakemler: Peter Szabo (Macaristan), Vladimir Oleynik (Rusya)
Allianz MTV Stuttgart: McCage 3, Bugg 2, Poll 6, Tapp 5, Rivers 11, Schaefer 4, Koskelo (L), Wilhite 1, Kastner 1, Van Daelen 5, Tomazela, Cesar, Sandor 3
VakıfBank: Kelsey 12, Zehra 13, Cansu 3, Zhu 10, Milena 6, Lonneke 7, Gizem (L), Ebrar 4, Buket, Tuğba
Setler: 23-25, 18-25, 18-25
Süre: 81 dakika (32', 22', 27')
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