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Vakıfbank 5'te 5 yaparak çeyrek finale yükseldi

VOLEYBOL HABERLERİ  | 21.02.2019 07:45 | Son Güncelleme

CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda temsilcimiz VakıfBank, Allianz MTV Stuttgart'ı deplasmanda 23-25, 18-25 ve 18-25'lik setlerle 3-0 mağlup ederek çeyrek finale yükselmeyi garantiledi.

Vakıfbank 5'te 5 yaparak çeyrek finale yükseldi

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, 2019 CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki beşinci maçında Allianz MTV Stuttgart'ı deplasmanda 23-25, 18-25 ve 18-25'lik setlerle 3-0 mağlup ederek, 5'te 5 yaptı. Grup lideri olarak çeyrek finale yükselmeyi garantileyen sarı-siyahlılar, Avrupa'daki galibiyet serisini de 27 maça çıkardı. VakıfBank, gruptaki son maçında Fransız ekibi Beziers VB'yle 26 Şubat Salı günü saat 19:00'da VakıfBank Spor Sarayı'nda karşılaşacak.

Salon: SCHARRena
Hakemler: Peter Szabo (Macaristan), Vladimir Oleynik (Rusya)

Allianz MTV Stuttgart: McCage 3, Bugg 2, Poll 6, Tapp 5, Rivers 11, Schaefer 4, Koskelo (L), Wilhite 1, Kastner 1, Van Daelen 5, Tomazela, Cesar, Sandor 3
VakıfBank: Kelsey 12, Zehra 13, Cansu 3, Zhu 10, Milena 6, Lonneke 7, Gizem (L), Ebrar 4, Buket, Tuğba

Setler: 23-25, 18-25, 18-25
Süre: 81 dakika (32', 22', 27')

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Anahtar Kelimeler:
VakıfBank Kadın Voleybol Takımı 2019 CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu Allianz MTV Stuttgart Beziers VB

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