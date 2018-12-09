VakıfBank dünya şampiyonu oldu

Bu sonuçla VakıfBank, turnuvada üst üste ikinci, toplamda ise üçüncü şampiyonluğunu elde etti.

VakıfBank, ikinci sette rakip takımın iyi savunmasına karşın ilk teknik molayı 8-7, ikinci teknik molayı 16-13 üstün geçti. Slöetjes ve Robinson'ın blok ve smaç sayılarıyla ön plana çıktığı seti 25-21 üstün bitiren sarı-siyahlı ekip, durumu 2-0 yaptı.

Karşılaşmaya iyi başlayan ve ilk teknik molayı 8-6, ikinci teknik molayı da 16-14 önde bitiren VakıfBank, Zhu Ting ile Zehra Güneş'in smaç sayılarıyla etkili olduğu birinci seti 25-23 kazanarak 1-0 öne geçti.

Salon: Olimpiyat Spor Merkezi

Hakemler: Jiang Liu (Çin), Patricia Rolf (ABD)

Minas: Carneiro, Gattaz, Marques, Guimaraes, Pereira, De Souza (Nicolosi, Cattani, Costa, De Oliveira, Leao)

VakıfBank: Cansu Özbay, Robinson, Rasic, Zhu Ting, Slöetjes, Zehra Güneş (Gizem Örge)

Setler: 23-25, 21-25, 19-25

Süre: 89 dakika (28, 28, 33)

VAKIFBANK'TAN ÜST ÜSTE 2. ŞAMPİYONLUK

Yarı finalde Brezilya temsilcisi Praia'yı 3-1 mağlup eden VakıfBank, finalde ise aynı ülkeden Minas'a 3-0 üstünlük kurarak üst üste ikinci kez bu başarıyı elde etti.

VakıfBank, üst üste ikinci, toplamda da üçüncü kez dünyanın en büyüğü oldu. Son altı Dünya Şampiyonası'nda üç kez (2013, 2017, 2018) şampiyon olan sarı-siyahlılar, bu kupayı en çok kazanan Türk takımı unvanını aldı.

VakıfBank, son 2 dünya ve Avrupa şampiyonu olarak uluslararası alanda voleybola damgasını vurdu.

VakıfBank, ayrıca geçen sezon Vestel Venus Sultanlar Ligi ve Kupa Voley (Türkiye Kupası) şampiyonluğunu da elde etmişti.

TÜRK TAKIMLARI ÜST ÜSTE 4. KEZ DÜNYANIN ZİRVESİNDE

Türk takımları, FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda üst üste dördüncü kez kupanın sahibi oldu.

Bu organizasyonda 2015 ve 2016'da Eczacıbaşı VitrA şampiyonluğa ulaşırken, VakıfBank da son iki yılın kupasını müzesine götürdü.

Bu arada Türk ekipleri, organizasyonda 6. kez şampiyonluk elde etti. VakıfBank 3, Eczacıbaşı VitrA 2 ve Fenerbahçe 1 kez kupayı kazandı.

