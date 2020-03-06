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VakıfBank, "emekli promosyonu"nu yüzde 66 artırdı

İSTANBUL HABERLERİ  | 06.03.2020 15:36 | Son Güncelleme

VakıfBank, "emekli promosyonu"nu yüzde 66 artırdı

İSTANBUL (AA) - VakıfBank emekli maaşlarına verdiği promosyonları yüzde 66 yükselterek, maaş miktarına göre değişen promosyon tutarını 500 TL-750 TL olarak belirledi.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, VakıfBank ile SGK arasında yapılan ve 2020-2023 dönemini kapsayan promosyon anlaşmasında imzalar atıldı.

Anlaşmayla emekli maaşlarına verdiği promosyonlara yüzde 66 artış yapan VakıfBank, maaş miktarına göre değişen promosyon tutarını 500 TL-750 TL olarak belirledi.

- Anlaşma üç yıl geçerli

Anlaşmaya göre aylık maaşı 1.500 TL'ye kadar olanlar toplam net 500 TL, 1.500 TL ila 2 bin 500 TL arasında olanlar toplam net 625 TL, 2 bin 500 TL ve üzeri olanlara ise toplam net 750 TL promosyon ödemesi yapılacak.

Anlaşma kapsamında emeklilere sağlanan ilave avantajlar arasında maaş hesaplarından işletim ücreti alınmaması ve kredi kartlarından aidat alınmaması da bulunuyor.

Üç yıl geçerli olacak anlaşma sayesinde emekli maaşını VakıfBank'tan alanlar anlaşmada yer alan avantajlardan 2023'e kadar yararlanabilecek.

- Ücretsiz EFT ve havale avantajı

Maaşını VakıfBank'tan alan emekliler, maaş hesaplarını kullanarak internet bankacılığı veya VakıfBank Mobil aracılığıyla bir ay içinde toplam bir maaş tutarını aşmayacak miktarda, havale ve EFT işlemlerini ücretsiz olarak yapabilecek.

Emeklilerine ATM'lerinden günlük 2 bin TL'ye kadar ücretsiz para çekim imkanı da sağlayan VakıfBank, maaş hesabına bağlı HGS etiketini de ücretsiz olarak temin edecek.

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Vakıfbank

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