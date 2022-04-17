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VakıfBank kupasını aldı

17.04.2022 18:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley'i 8. kez kazanan sarı-siyahlı ekibe kupasını TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ verdi

AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley finalinde Fenerbahçe Opet'i yenen VakıfBank, kupasını aldı.

VakıfBank'ın 3-2 kazandığı maçın ardından TVF Voleybol Salonu'nda düzenlenen törene iki takımın sporcuları da el ele tutuşarak çıktı.

Bu kulvarda tarihinin 8. ve üst üste 2. şampiyonluğunu elde eden sarı-siyahlı ekipte kaptan Ayşe Melis Gürkaynak'a kupayı Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ verdi.

Kupayla salonda büyük sevinç yaşayan sarı-siyahlı voleybolcular, törenin ardından seyircilerle fotoğraf çektirdi.

Organizasyonu ikinci tamamlayan Fenerbahçe Opet sporcularına madalyalarını TVF asbaşkanları Selahattin Sülaymanoğlu ve Ahmet Göksu takdim etti.

Karşılaşmanın en iyi oyuncusu Isabelle Haak seçildi. Haak'a ödülünü Akif Üstündağ verdi.

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