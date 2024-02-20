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VakıfBank maçında tribünde sürpriz isim!

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
20.02.2024 22:31 | Son Güncelleme:
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CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında V.Bank, A Milli Takım başantrenörü Daniele Santarelli’nin çalıştırdığı Imoco Volley takımına 3-1 mağlup oldu.

VakıfBank maçında tribünde sürpriz isim!
Cenk Tosun

Cenk Tosun

TR Türkiye
Yaş: 33 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Beşiktaş
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CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında V.Bank ile İtalyan ekibi Imoco Volley takımları karşılaştı. Müsabakayı 3-1 kazanan Imoco, avantaj elde etti. Imoco Volley takımında forma giyen Isabelle Haak karşılaşmadaki performansı ile dikkat çekerken, Haak maçın MVP’si seçildi.

CENK TOSUN TRİBÜNDE YER ALDI

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Eşleşmede ikinci maç 29 Şubat Perşembe günü İtalya’da oynanacak. Beşiktaş’ın forvet oyuncusu Cenk Tosun da müsabakayı tribünden izleyenler arasındaydı.

Salon: Vakıfbank Spor Sarayı

Hakemler: Ksenija Jurkovic (Hırvatistan), Aleksandar Petrovic (Sırbistan)

V.Bank: Frantti, Gabi, Ogbogu, Cansu Özbay, Zehra Güneş, Thompson (Ayça Aykaç, Casutasu, Van Aalen, Derya Cebecioğlu)

Başantrenör: Giovanni Guidetti

Imoco Volley: Wolosz, Fahr, Robinson Cook, De Kruijf, Plummer (De Gennaro, Gennari, Lubian, Bugg)

Başantrenör: Daniele Santarelli

Setler: 25-23, 17-25, 18-25, 18-25

Süre: 1 saat 47 dakika (30, 24, 26, 27)

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