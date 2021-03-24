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Vakıfbank, Şampiyonlar Ligi'nde finalde!

24.03.2021 22:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vakıfbank, son 10 yılda 7. kez CEV Şampiyonlar Ligi'nde finale yükseldi.

Vakıfbank, Şampiyonlar Ligi'nde finalde!

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında İtalyan ekibi Unet e-work'ü deplasmanda 3-0 mağlup ederek finale yükseldi.

VakıfBank, sahasında 3-2 kaybettiği karşılaşmadan sonra rakibini deplasmanda set vermeden yendi.

Sonuncusu 2018'de olmak üzere turnuvada 4 şampiyonluğu bulunan VakıfBank, bu sonuçla 9. kez adını finale yazdırdı.

VakıfBank, 1 Mayıs'taki finalde bir diğer İtalyan temsilcisi Imoco Volley ile karşılaşacak.

Salon: E-work Arena

Hakemler: Christian Peter Wolf (İsviçre), Vitor Alexandre Goncalves (Portekiz)

Unet e-work: Gennari, Stevanovic, Poulter, Gray, Olivotto, Mingardi (Leonardi, Herrera, Escamilla)

VakıfBank: Ognjenovic, Braga Guimaraes, Zehra Güneş, Haak, Bartsch-Hackley, Rasic (Ayça Aykaç)

Setler: 13-25, 15-25, 15-25

Süre: 71 dakika (21, 27, 23)

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Anahtar Kelimeler:
VakıfBank
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Okuyucu Yorumları 6 yorum
Alıştık Artık...Akıttığınız Ter...Gösterdiğiniz Emek...Şampiyonluk olsun...
muhteşem oynadık. servis hücum defans blok istanbulda yapamadığımız ne varsa hepsini yaptık. kızların gözlerinden çıkan alev inanılmazdı. maça 9-0 ile başlayınca rakip resmen şok oldu. tahmin ettiğim gibi imoco ile final oynayacağız çok zor maç olacak. rakip italyanın ve avrupanın en iyi 3-5 takımından biri. 52 maçtır yenilmiyor ve finale gelirken de hiç yenilmedi.finalde bu servis tempomuzu yakalarsak muhteşem olur. ve kaçınılmaz gerçek; kadın voleybolu hem kulüpler hem milli takımlar bazında türkiyenin en başarılı branşı. bu arada sistem9 yeşilyurtada şampiyonluk için tebrikler
istanbuldaki maçla hiç alakası yoktu.bu akşam müthiş bi takım oyunu vardı.bu oyunla yine şampiyon oluruz inşaallah.tebrikler vakıf.

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