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VakıfBank seriyi sekiz maça çıkardı

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 18.10.2020 15:31 | Son Güncelleme

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, Sultanlar Ligi'nde ertelenen yedinci hafta maçında Kuzeyboru'yu 25-20, 25-15, 23-25 ve 25-18'lik setlerle 3-1 mağlup ederek, sekizde sekiz yaptı.

VakıfBank seriyi sekiz maça çıkardı

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, Misli.com Sultanlar Ligi'nde ertelenen yedinci hafta maçında Kuzeyboru'yu 25-20, 25-15, 23-25 ve 25-18'lik setlerle 3-1 mağlup yenerek, sekizde sekiz yaptı.

VakıfBank Spor Sarayı'nda karşılıklı sayılarla başlayan ilk setin teknik molasına 12-9 geride giren sarı-siyahlılar, mola dönüşü etkili hücum performansıyla seti 25-20 aldı.

İlk sette olduğu gibi ikinci sette karşılıklı sayılarla başlarken, teknik molaya VakıfBank 12-7 önde girdi. Mola dönüşü hücumda ritmini bulan sarı-siyahlılar, seti 25-15 alarak mücadelede 2-0 öne geçti. Üçüncü seti 25-23 kaybeden VakıfBank, dördüncü sette rakibinin geri dönüşüne izin vermedi ve seti 25-18 alarak karşılaşmadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, Sultanlar Ligi'nin 11. haftasında 24 Ekim Cumartesi günü derbide Fenerbahçe'yi konuk edecek.

(İHA)

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