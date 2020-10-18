VakıfBank seriyi sekiz maça çıkardı

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, Misli.com Sultanlar Ligi'nde ertelenen yedinci hafta maçında Kuzeyboru'yu 25-20, 25-15, 23-25 ve 25-18'lik setlerle 3-1 mağlup yenerek, sekizde sekiz yaptı.
VakıfBank Spor Sarayı'nda karşılıklı sayılarla başlayan ilk setin teknik molasına 12-9 geride giren sarı-siyahlılar, mola dönüşü etkili hücum performansıyla seti 25-20 aldı.
İlk sette olduğu gibi ikinci sette karşılıklı sayılarla başlarken, teknik molaya VakıfBank 12-7 önde girdi. Mola dönüşü hücumda ritmini bulan sarı-siyahlılar, seti 25-15 alarak mücadelede 2-0 öne geçti. Üçüncü seti 25-23 kaybeden VakıfBank, dördüncü sette rakibinin geri dönüşüne izin vermedi ve seti 25-18 alarak karşılaşmadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.
VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, Sultanlar Ligi'nin 11. haftasında 24 Ekim Cumartesi günü derbide Fenerbahçe'yi konuk edecek.
(İHA)
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