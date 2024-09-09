VakıfBank'ta yeni kaptan Zehra Güneş oldu!

Gabi Guimaraes ile yollarını ayıran VakıfBank'ta kaptanlık görevine Zehra Güneş getirildi.

VakıfBank Spor Kulübü'nden 18.18'de yapılan paylaşımda 18 numaralı Zehra Güneş'in kaptanlığa getirildiği belirtildi.

VAKIFBANK'TAN AÇIKLAMA

VakıfBank'tan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "VakıfBank olarak A takımımızın yeni sezondaki kaptanlık görevini, altyapımızdan yetişerek kulübümüzün değerli isimlerinden biri haline gelen Zehra Güneş'in üstleneceğini açıklamaktan büyük bir mutluluk duyarız. 12 yaşında adım attığı VakıfBank'ta altyapıdan A takıma kadar yükselen Güneş, hem kulüp düzeyinde hem de milli takımda kazandığı sayısız başarıyla Türk voleybolunun en önemli isimlerinden biri olmuştur. Sahadaki duruşu, performansı ve takım ruhunu yansıtan karakteriyle VakıfBank'ı her zaman en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceğine inandığımız Zehra Güneş'e görevinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

25 yaşındaki Zehra Güneş, VakıfBank'ta forma giydiği dönemde şu başarılara imza attı:

3- Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu

4- Sultanlar Ligi şampiyonluğu

3- Şampiyonlar Kupası şampiyonluğu

2- Dünya Kulüpler Şampiyonası şampiyonluğu

Zehra Güneş'in kazandığı bireysel ödüller ise şu şekilde:

2018- Vestel Gururla Yerli Özel Ödülü

2019- Dünya Kulüpler Şampiyonası En İyi Orta Oyuncu

2021- Dünya Kulüpler Şampiyonası En İyi Orta Oyuncu

2022- Sultanlar Ligi En Değerli Oyuncu

2022- Dünya Kulüpler Şampiyonası En İyi Orta Oyuncu

2023- Dünya Kulüpler Şampiyonası En İyi Orta Oyuncu

2024- Dünya Kulüpler Şampiyonası En İyi Orta Oyuncu