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VakıfBank'tan ligde beşte beş

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 10.10.2020 14:51 | Son Güncelleme

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, 2020-2021 Misli.com Sultanlar Ligi'nin 8. haftasında Beylikdüzü Voleybol İhtisas'ı deplasmanda 9-25, 10-25 ve 10-25'lik setlerle 3-0 mağlup etti ve ligde beşte beş yaptı. Sarı-siyahlılar, Sultanlar Ligi'nin 9. haftasında 13 Ekim Salı günü Sistem9 Yeşilyurt'u VakıfBank Spor Sarayı'nda konuk edecek.

VakıfBank'tan ligde beşte beş

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, 2020-2021 Sultanlar Ligi'nin 8. haftasında Beylikdüzü Voleybol İhtisas'ı deplasmanda 9-25, 10-25 ve 10-25'lik setlerle 3-0 mağlup etti ve ligde beşte beş yaptı.

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TVF Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'ndaki karşılaşmaya tamamı yerli ilk altıyla başlayan sarı-siyahlılar, baştan sona üstün oynadığı ilk seti 25-9 aldı. İlk sette olduğu gibi ikinci sette de üstün bir oyun sergileyen sarı-siyahlılar, teknik molasını 12-2 önde geçtiği bu seti de 25-10 alarak mücadelede 2-0 öne geçti. Üçüncü sette rakibinin maça tutunmasına izin vermeyen VakıfBank, seti 25-10, karşılaşmayı da 3-0 alarak ligde beşte beş yaptı.

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ALTYAPIDAN BİR ARMAĞAN DAHA: NAZLI EDA KAFKAS

Öte yandan VakıfBank altyapısından yetişen 2001 doğumlu pasör Nazlı Eda Kafkas, Beylikdüzü Voleybol İhtisas önünde ilk kez resmi maçta süre aldı. İlk altıda maça başlayan Nazlı Eda Kafkas'ın yanı sıra 3. haftadaki THY maçında ilk kez sarı-siyahlı formayı giyen Selin Adalı da Beylikdüzü önünde de süre aldı.

Salon: TVF Burhan Felek Vestel
Hakemler: Uğur Ateş, Onur Coşkun

Beylikdüzü Voleybol İhtisas: Dilara 1, Zekiye 2, Ceren, Fatma 5, Gözde 5, Deniz 1, Buse (L), Nazlı 1, Açelya
VakıfBank: Eda, Meliha 7, Melis 10, Gözde 15, Tuğba 11, Kübra 13, Gizem (L), Selin (L)

Setler: 9-25, 10-25, 10-25
Süre: 53 dakika (18, 17, 18)

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