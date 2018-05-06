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VakıfBank üst üste 2. kez CEV Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu!

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 06.05.2018 20:41 | Son Güncelleme

Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final organizasyonunun final maçında VakıfBank, ev sahibi Rumen ekibi CSM Volei Alba'yı 3-0 yenerek Avrupa şampiyonu oldu. VakıfBank, üst üste ikinci, toplamda ise dördüncü kez kez adını Avrupa'nın zirvesine yazdırdı.

VakıfBank üst üste 2. kez CEV Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu!

Final maçına oldukça etkili başlayan VakıfBank, file önünde rakibine geçit vermezken, Rasic'in sayılarıyla ilk teknik molaya 8-1 önde geldi. Crncevic ve Krsmanovic'in sayılarıyla oyuna ortak olmak isteyen CSM Volei Alba karşısında iyi bir performans ortaya koymayı sürdüren sarı-siyahlılar, ikinci teknik molaya da 16-10 galip durumda ulaştı. Zhu Tink'in skorer oyunuyla rakibine şans tanımayan VakıfBank, ilk seti 25-17 kazandı.

VakıfBank, etkili oyununu ikinci sette de devam ettirdi. Zhu Ting'in başarılı performansıyla oyunu kontrolünde tutan sarı-siyahlılar, ilk teknik molaya 8-3 önde gelirken, ikinci teknik molaya kadar da rakibine sadece 1 sayı verdi: 16-4. VakıfBank, seti 25-11 kazanarak 2-0 üstünlük yakaladı.

CSM Volei Alba, üçüncü sete iyi başlarken, VakıfBank'ta yapılan basit hatalar sonrası ilk teknik molaya 8-4 önde ulaşan taraf oldu. Sonrasında toparlanan sarı-siyahlılar, Sloetjes'in etkili oyunuyla rakibini yakalayarak 11-10 öne geçti ve ikinci teknik molaya 16-11 galip durumda geldi. Rakibini son bölümde oyundan tamamen düşüren VakıfBank, seti 25-17, müsabakayı ise 3-0 kazanarak Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.

Salon: Sala Polivalenta
Hakemler: Mario Bernaola (İspanya), Kari Partiainen (Finlandiya)
CSM Volei Alba: Crncevic, Onyejekwe, Cleger Abel, Salaoru, Krsmanovic, Barakova (Selime İlyasoğlu, Melisa Memiş, Möllers, Malasevic, Koleva, Thomaz de Aquino,
VakıfBank: Cansu Özbay, Gözde Kırdar, Rasic, Sloetjes, Zhu Ting, Zehra Güneş (Gizem Örge, Robinson, Melis Gürkaynak, Ayça Aykaç)
Setler: 17-25,11-25, 17-25
Süre: 70 dakika (25,20,25)

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Anahtar Kelimeler:
vakıfbank cev şampiyonlar ligi

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