VakıfBank üst üste 2. kez CEV Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu!

Final maçına oldukça etkili başlayan VakıfBank, file önünde rakibine geçit vermezken, Rasic'in sayılarıyla ilk teknik molaya 8-1 önde geldi. Crncevic ve Krsmanovic'in sayılarıyla oyuna ortak olmak isteyen CSM Volei Alba karşısında iyi bir performans ortaya koymayı sürdüren sarı-siyahlılar, ikinci teknik molaya da 16-10 galip durumda ulaştı. Zhu Tink'in skorer oyunuyla rakibine şans tanımayan VakıfBank, ilk seti 25-17 kazandı.

VakıfBank, etkili oyununu ikinci sette de devam ettirdi. Zhu Ting'in başarılı performansıyla oyunu kontrolünde tutan sarı-siyahlılar, ilk teknik molaya 8-3 önde gelirken, ikinci teknik molaya kadar da rakibine sadece 1 sayı verdi: 16-4. VakıfBank, seti 25-11 kazanarak 2-0 üstünlük yakaladı.

CSM Volei Alba, üçüncü sete iyi başlarken, VakıfBank'ta yapılan basit hatalar sonrası ilk teknik molaya 8-4 önde ulaşan taraf oldu. Sonrasında toparlanan sarı-siyahlılar, Sloetjes'in etkili oyunuyla rakibini yakalayarak 11-10 öne geçti ve ikinci teknik molaya 16-11 galip durumda geldi. Rakibini son bölümde oyundan tamamen düşüren VakıfBank, seti 25-17, müsabakayı ise 3-0 kazanarak Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.