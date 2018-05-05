VakıfBank, Volley Conegliano'yu 3-2 yenip CEV Şampiyonlar Ligi'nde finale yükseldi!

Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final ilk gün maçında VakıfBank, İtalya ekibi Imoco Volley'i 3-2 yenerek finale yükseldi.

VakıfBank, CSM Volei Alba-Galatasaray karşılaşmasının galibiyle yarın şampiyonluk maçına çıkacak.

Sarı-siyahlı ekip, elde ettiği galibiyetle üst üste 3., toplamda ise 8. kez kadın voleybolunda Avrupa'nın bir numaralı kupasında finale çıkma başarısı gösterdi. VakıfBank, daha önce 1998, 1999, 2011, 2013, 2014, 2016 ve 2017 yıllarında finale çıkmış, 2011, 2013 ve 2017 yıllarında ise şampiyonluk kupasının sahibi olmuştu.

Çekişmeli başlayan ve karşılıklı sayıların olduğu oyunda ilk teknik molaya Imoco Volley 8-7 önde geldi. Sonrasında İtalyan ekibi dirençli mücadelesini sürdürmesine karşın, oyun içinde etkinliğini artırmaya başlayan VakıfBank, ikinci teknik molaya 16-15 üstün ulaştı. Son bölümde iyi savunma yaparak file önününde etkili olan sarı-siyahlılar, Ting Zhu ve Sloetjes'in skorer oyunlarıyla ön plana çıktıkları seti 25-22 kazanarak 1-0 öne geçti.