Vakıfbanklı milli voleybolcu Zehra Güneş CEV Şampiyonlar Ligi play-off rövanş maçında yaptığı anlamlı hareketle alkış aldı!

Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi play-off rövanş maçında temsilcimiz VakıfBank, Polonya ekibi LKS Commercecon ile karşı karşıya geldi. Vakıfbank Spor Sarayında oynanan karşılaşmada Vakıfbank, karşılaşmayı rakibine set vermeden 3-0 kazanmayı başardı. Alınan bu sonuçla ardından Vakıfbank çeyrek finale adını yazdırarak İtalyan ekibi Vero Volley Milano'nun rakibi oldu.

HERKES ZEHRA'YI KONUŞUYOR

LKS Commercecon karşılaşması öncesi ülkemizde yaşanan deprem felaketinde hayatını kaybedenler için yapılan saygı duruşuna, hayatını kaybeden, Rasus Kimya Hatay Voleybol Kulübü oyuncusu Ceren Topal'ın isminin yazılı olduğu formasıyla çıktı.

"ŞU ANDA SAHAYA ÇIKMAK KOLAY DEĞİL"

Mücadelenin ardından konuşan Zehra Güneş, "Ülkemizde yaşadığımız felaketin üzüntüsünü hala yaşıyoruz. Bizim için şu anda sahaya çıkmak kolay değil ancak kazanarak bizi takip edenleri mutlu etmek istedik. Bugün Hatay'da yaşamını yitiren Ceren'in formasıyla sahaya çıkmak istedim. Ceren'in 'Hayalim Zehra Güneş olmak' açıklamasını bu şekilde öğrenmek hem hayatımda aldığım en üzücü hem de en gurur duyduğum yorumlardan biri oldu. Keşke tanışabilseydik. Umarım bir yerlerden beni görüyordur ve birazcık da olsa mutlu olmuştur" dedi.

MAÇA O PANKARTLA ÇIKTILAR

Kahramanmaraş merkezli ve 11 ili etkileyen depremlerin ardından hayatını kaybedenler adına VakıfBank, LKS Commercecon karşılaşmasının öncesinde "Yaraları Birlikte Saracağız, Geçmiş Olsun Türkiyem" yazılı pankart ile çıktı.

