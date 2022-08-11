Vakıflar Genel Müdürlüğü, 7 ilde mobil aşevi araçları ile sıcak yemek dağıtacak

Vakıflar Genel Müdürlüğünce 7 il 22 noktada 12 Ağustos - 21 Ekim arasında cuma namazı sonrası camilerde, mobil aşevi araçları ile sıcak yemek ikramında bulunulacak.

Vakıflar Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, gezici sıcak yemek dağıtımı ilk kez Ankara'da 1 Mart Salı günü başladı.

Genel Müdürlük, afet zamanlarında afet bölgelerinde, geriye kalan günlerde lüzum görülen yerlerde iki mobil aşevi aracıyla, bir öğünde yaklaşık 1000 kişiye sıcak yemek hizmeti vererek, ihtiyaç sahiplerine ulaşıyor.

Vakıflar Genel Müdürlüğü, daha çok kişiye ulaşabilmek için 12 Ağustos 2022-21 Ekim 2022 arasında Ankara Vakıflar Bölge Müdürlüğü sorumluluk alanında bulunan Ankara, Kırıkkale, Çankırı, Düzce, Bolu, İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü sorumluluk alanında bulunan Beyoğlu, Bağcılar, Ümraniye, Sultangazi, Fatih, Zeytinburnu, Avcılar, Eyüp, Kağıthane ve Tekirdağ Çorlu olmak üzere 22 noktada bulunan camilerde cuma namazı sonrası, mobil aşevi araçlarıyla ikram edilmek üzere iki çeşit ikram menüsü hazırladı.

Birinci menüde "kavurma-pilav-tatlı-ayran-su-ekmek", ikinci menüde "döner, pilav, ayran veya yoğurt, tatlı, ekmek"ten oluşan yiyecek ve içecekler ikram edilecek.

