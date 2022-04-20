Vakıflar Genel Müdürlüğünden Ayasofya'nın imparator kapısının tahribatıyla ilgili açıklama:

Vakıflar Genel Müdürlüğü, Ayasofya'nın imparator kapısında bulunan ahşap madalyonun, ahşabın olağan sürecinden yıprandığını, ufak bir dokunma ile de tahribatın oluştuğunu belirterek, İmparator kapısı konservasyonunun tamamlandığını ve ihyasının sağlandığını bildirdi.

Genel Müdürlükten, Ayasofya'nın imparator kapısının tahribatına ilişkin paylaşım ve haberler üzerine yapılan açıklamada, dünyanın nadide miraslarından Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin, 10 Temmuz 2020 tarih ve 2729 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile yeniden ibadete açıldığı anımsatıldı.

Aynı zamanda bir külliye olan caminin birçok restorasyon çalışması ve ihyasının, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile genel müdürlük nezdinde tamamlandığı belirtilen açıklamada, türbeleri, sibyan mektebi, muvakkıthaneleri ile bir külliye olan Ayasofya'nın çalışmaları, restorasyonu ve ihyasının titizlikle sürdürüldüğü vurgulandı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Son olarak Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından açılışı yapılan Ayasofya Fatih Medresesi de buna örnektir. Ayasofya-i Kebir Cami-i imparator kapısında bulunan ahşap madalyon üzerindeki aşınma ve tahribat, ahşabın olağan sürecinden yıpranmış ve ufak bir dokunma ile de tahribat oluşmuştur. İmparator kapısı konservasyonu bugün itibarıyla tamamlanmış ve ihyası sağlanmıştır. Konunun incelenmesine yönelik savcılık soruşturmasının yanı sıra bir idari, bir teknik olmak üzere iki müfettiş de ivedilikle görevlendirilmiştir."

- "Tahribatta bir güvenlik zafiyeti söz konusu değil"

Milletin ve devletin sembolü Ayasofya-i Kebir Cami-i ve Külliyesi'nin, 154 güvenlik kamerası, 68 güvenlik görevlisi ve turizm polisleri tarafından en üst seviyede, titizlikle korunduğu aktarılan açıklamada, oluşan tahribatta bir güvenlik zafiyetinin söz konusu olmadığı bildirildi.

Açıklamada, "Takdir edersiniz ki müze statüsündeyken 18-19 bin bandında olan ziyaretçi sayısı, camiye dönüştürülmesiyle 40-45 binleri bulmaktadır. Dünya mirası, UNESCO eseri ayrıca Fatih Sultan Mehmet Han'ın Vakfiyesi ile bizlere emaneti, mimarlık tarihinin en büyük ve önemli yapılarından olan Ayasofya, 1484 yıldır nasıl ayakta kaldıysa geleceğe de aynı ihtişamı ile bir mabet olarak taşınacaktır." ifadelerine yer verildi.

