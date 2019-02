Valbuena'dan derbi yorumu: Onurumuz için oynadık

"BU DURUMA DÜŞMEMELİYİZ"

Futbol tamamen kafada oynanan mental bir oyun olduğuna vurgu yapan Valbuena, "Çok kaliteli oyuncularınız olabilir ama mental olarak da onu sahaya yansıtmanız gerekir. İşleri kafada doğru bir şekilde yansıtabilmeniz gerekir. Eğer mental olarak kuvvetli değilseniz başarıya başka türlü ulaşamazsınız. Fenerbahçe'nin böyle bir görüntü çizmesine kesinlikle izin vermememiz gerekiyor. O durumlara Fenerbahçe'yi düşürmememiz gerekiyor. İkinci yarıda gösterdiğimiz reaksiyon, çok iyi bir reaksiyon ama illa bir darbe, bir tokat beklememeliyiz o reaksiyon gösterebilmek için. Her zaman dönemezsiniz. 3-0 geriye düştük, 3-3 mükemmel bir dönüş ama Beşiktaş gibi bir takımla oynuyorsanız her zaman böyle dönüşler yapamazsınız. Kendimizi öncelikle o duruma sokmamamız gerekiyor. Çok iyi bir karakter sergiledik. Bu takımın o karaktere sahip olduğunu hepimiz biliyorduk. İkinci yarıya başlarken bu takımın karakterini sahaya koyduğunda maçı döndürebileceğini düşünüyorduk. Bu takım eğer bunu yapabiliyorsa maç başında da yapabilir. Böyle bir kapasitemiz var. Bizim şu an acil olarak puanlara ihtiyacımız var. Lig tablosunda yukarıya çıkmaya ihtiyacımız var ve bunun için bir an önce istediğimiz puanları almamız gerekiyor." şeklinde konuştu.