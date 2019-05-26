SPOR

Valbuena, Fenerbahçe taraftarına veda etti

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 26.05.2019 19:44 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'de sözleşmesi biten ve takımdan ayrılan Mathieu Valbuena, statta veda turu attı.

Valbuena, Fenerbahçe taraftarına veda etti

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe, bu akşam saat 19.00'da sahasında Antalyaspor'u konuk etti.

Karşılaşma öncesinde Sarı-lacivertli takım ile sözleşmesi sona eren Valbuena, sahaya çıkıp tribünleri selamlayarak veda etti. Taraftarların tezahüratları eşliğinde statta tur atan Valbuena, alkışlar eşliğinde sahadan ayrıldı.

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mathieu valbuena Fenerbahçe

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Bu sene ruhunu ortaya koyup da oynayan tek futbolcuydun Mathieu, yolun açık olsun.
uefa transfer yasagi koyarsa fb nin yandigidir umarim koymaz valbuenayida gonderdiler zaten
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