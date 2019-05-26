Valbuena, Fenerbahçe taraftarına veda etti

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe, bu akşam saat 19.00'da sahasında Antalyaspor'u konuk etti.
Karşılaşma öncesinde Sarı-lacivertli takım ile sözleşmesi sona eren Valbuena, sahaya çıkıp tribünleri selamlayarak veda etti. Taraftarların tezahüratları eşliğinde statta tur atan Valbuena, alkışlar eşliğinde sahadan ayrıldı.
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