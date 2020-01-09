Valencia 1-3 Real Madrid (Maç sonucu) Valencia'yı deviren Real Madrid finalde!

İspanya Süper Kupası yarı final maçında Valencia ile Real Madrid karşı karşıya geldi.

Mücadelenin 15. dakikasında Kroos ile öne geçen Real Madrid, 39. dakikada Isco ile farkı 2'ye çıkardı.

Dakikalar 65'i gösterdiğinde sahneye Modric çıktı ve skoru 3-0'a getirdi. Son sözü 90. dakikada Parejo söyledi ve Real Madrid, Valencia'yı 3-1 mağlup ederek İspanya Süper Kupası'nda finale yükseldi.

