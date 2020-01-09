Valencia 1-3 Real Madrid (Maç sonucu) Valencia'yı deviren Real Madrid finalde!

İspanya Süper Kupası yarı final maçında Valencia ile Real Madrid karşı karşıya geldi.
Mücadelenin 15. dakikasında Kroos ile öne geçen Real Madrid, 39. dakikada Isco ile farkı 2'ye çıkardı.
Dakikalar 65'i gösterdiğinde sahneye Modric çıktı ve skoru 3-0'a getirdi. Son sözü 90. dakikada Parejo söyledi ve Real Madrid, Valencia'yı 3-1 mağlup ederek İspanya Süper Kupası'nda finale yükseldi.
Merih Demiral'dan flaş sakatlık açıklaması
Erdoğan, efsane isim Lefter'i andı
Abdurrahim Albayrak'tan Onyekuru paylaşımı
Merih Demiral'a destek mesajı yağdı
İşte F.Bahçe'nin kupa kadrosu
Furkan Çil, Altınordu'da
Falcao'yu o takıma yazdılar
Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye yanıt
Trabzon kendine güveniyor
Beşiktaş'ta sakatlık şoku
Ara transferde bir bomba daha patladı
Başkan ve futbolcunun babası birbirine girdi
Beşiktaş yıldız ismi kaptı
Frey'in takımı Bayern'i dağıttı
Okuyucu Yorumları 0 yorum