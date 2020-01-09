SPOR
  4. Valencia 1-3 Real Madrid (Maç sonucu) Valencia'yı deviren Real Madrid finalde!

Valencia 1-3 Real Madrid (Maç sonucu) Valencia'yı deviren Real Madrid finalde!

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ  | 09.01.2020 04:58 | Son Güncelleme

Real Madrid, Valencia'yı 3-1 mağlup etti ve İspanya Süper Kupası'nda finale yükseldi.

Valencia 1-3 Real Madrid (Maç sonucu) Valencia'yı deviren Real Madrid finalde!

İspanya Süper Kupası yarı final maçında Valencia ile Real Madrid karşı karşıya geldi.

Mücadelenin 15. dakikasında Kroos ile öne geçen Real Madrid, 39. dakikada Isco ile farkı 2'ye çıkardı.

Dakikalar 65'i gösterdiğinde sahneye Modric çıktı ve skoru 3-0'a getirdi. Son sözü 90. dakikada Parejo söyledi ve Real Madrid, Valencia'yı 3-1 mağlup ederek İspanya Süper Kupası'nda finale yükseldi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERShipton Ana'nın şoke eden Türkiye kehanetiShipton Ana'nın şoke eden Türkiye kehaneti
Kovacevic ayağından silahla vurulduKovacevic ayağından silahla vuruldu
Yeni teknik direktör resmen açıklandı Yeni teknik direktör resmen açıklandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
real madrid Valencia

En Çok Okunan Haberler

Sosyal medya Hasan'ı konuşuyor! Valilik harekete geçti

Sosyal medya Hasan'ı konuşuyor! Valilik harekete geçti

Moskova'da Türkiye-Suriye toplantısı iddiası!

Moskova'da Türkiye-Suriye toplantısı iddiası!

İşte Mustafa Pektemek'in yeni takımı

İşte Mustafa Pektemek'in yeni takımı

Merih Demiral'dan flaş sakatlık açıklaması

Merih Demiral'dan flaş sakatlık açıklaması

Abdurrahim Albayrak'tan Onyekuru paylaşımı

Abdurrahim Albayrak'tan Onyekuru paylaşımı

Falcao'yu o takıma yazdılar

Falcao'yu o takıma yazdılar

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Quaresma Güney Amerika yolcusu!

Quaresma Güney Amerika yolcusu!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Dünyanın en büyüğü Liverpool!

Dünyanın en büyüğü Liverpool!

ABD'den Mesut Özil'e destek

ABD'den Mesut Özil'e destek

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Valencia 1-3 Real Madrid (Maç sonucu) Valencia'yı deviren Real Madrid finalde!

Valencia'yı deviren Real Madrid finalde!

Eski futbolcu Darko Kovacevic ayağından silahla vuruldu

Kovacevic ayağından silahla vuruldu

Jon Dahl Tomasson, Malmö'nün teknik direktörü oldu

Yeni teknik direktör resmen açıklandı

Liverpool 2-0 Sheffield United (Maç Sonucu)

Liverpool 2-0 Sheffield United (Maç Sonucu)

Luis Nani'den flaş itiraf: "Antrenmanlara alkollü giderdim"

Nani: 'Antrenmanlara alkollü giderdim'

Arsenal-Manchester United: 2-0 (Maç Sonucu)

Arsenal-Manchester United: 2-0 (Maç Sonucu)

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.