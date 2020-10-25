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Valencia: 2. yarıda bambaşka bir Fenerbahçe vardı

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 25.10.2020 21:19 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'de Enner Valencia, Trabzonspor'u 3-1 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Valencia: 2. yarıda bambaşka bir Fenerbahçe vardı

Fenerbahçeli futbolcu Valencia, Trabzonspor'u 3-1 yendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Trabzonspor karşısında ikinci yarıda çok iyi oynadıklarını ifade eden Valencia, "Kazandığımız için çok mutluyuz, Trabzonspor'un zorlu bir rakip olduğunu biliyorduk ve buna göre oynadık. Yolumuza kazanarak devam ediyoruz, ikinci yarıda iyi oynadık" dedi.

İlk yarıda goller kaçırdığını söyleyen Ekvadorlu, "İlk yarıda iki tane gol pozisyonu yakaladım ama değerlendiremedik, ikinci yarıda bambaşka bir Fenerbahçe vardı" ifadelerini kullandı.

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