YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Valencia Basket-Frutti Extra Bursaspor maçı koronavirüs nedeniyle ertelendi

Valencia Basket-Frutti Extra Bursaspor maçı koronavirüs nedeniyle ertelendi

14.12.2021 15:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Valencia Basket-Frutti Extra Bursaspor maçı koronavirüs nedeniyle ertelendi

İSTANBUL (AA) - Basketbol ULEB Avrupa Kupası B Grubu'nda yarın oynanması planlanan Valencia Basket-Frutti Extra Bursaspor maçı ertelendi.

Organizasyonun internet sitesinde yer alan açıklamada, İspanyol temsilcisindeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle 7. hafta maçının ertelendiği kaydedildi.

Açıklamada, maçın tarihinin yeniden planlanması için iki takımla görüşüleceği ve en iyi seçeneklerin değerlendirileceği belirtildi.

Altıncı hafta maçlarının ardından Valencia Basket 4, Frutti Extra Bursaspor ise 9. sırada yer alıyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNEROlayın perde arkasını anlattı!Olayın perde arkasını anlattı!
PARTNERSon klibindeki detay şoke etti!Son klibindeki detay şoke etti!
ING Basketbol Süper LigiING Basketbol Süper Ligi

İstanbul Namaz Vakitleri 14 Aralık Salı

İmsak
06:42
Sabah
08:14
Öğle
13:04
İkindi
15:23
Akşam
17:43
Yatsı
19:10

İstanbul Nöbetçi Eczaneler14 Aralık Salı

Kınalı Eczanesi
Adalar
Yeni Eczane
Adalar
Bülent Eczanesi
Adalar
Heybeliada Eczanesi
Adalar
İnan Eczanesi
Arnavutkoy
Kübra Eczanesi
Arnavutkoy
Soydan Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Bandırmaspor'da 3 oyuncu kadro dışı bırakıldı

Bandırmaspor'da 3 oyuncu kadro dışı bırakıldı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Mardin'de 4 çocuk annesi, eşi tarafından silahla öldürüldü

Mardin'de 4 çocuk annesi, eşi tarafından silahla öldürüldü

Palandöken Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor

Palandöken Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor

Adana'da otobüse tutunarak ilerleyen patenli çocuğun tehlikeli yolculuğu kamerada

Adana'da otobüse tutunarak ilerleyen patenli çocuğun tehlikeli yolculuğu kamerada

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.