Valencia Basket'in guardı Loyd’tan Fenerbahçe’ye geçmiş olsun mesajı

Amerikalı guard, "Herkese selamlar. Ben Valencia Basket'ten Jordon Loyd. Fenerbahçe camiasına, tüm sporcularına ve ekibe en iyi dileklerimi ve desteklerimi iletmek istiyorum. Hepimiz biliyoruz ki zor bir dönem ve sizler zor zamanlardan geçiyorsunuz. Dolayısıyla ben de biraz pozitif enerji yollamak, destek olmak istiyorum. Bu virüs yüzünden zor zamanlar yaşıyoruz ancak daha güçlü bir şekilde ayağa kalacaksınız. Bunu biliyorum ve sizler için dua ediyorum, her şeye olumlu bakıyorum. Hepimiz sizinle birlikte" açıklamasında bulundu.
(DHA)
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