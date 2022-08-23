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Valencia, Cenk Özkaçar'ın Olimpik Lyon'dan kiralandığını açıkladı

23.08.2022 21:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İspanya'nın Valencia Kulübü, milli futbolcu Cenk Özkaçar'ın Fransa temsilcisi Olimpik Lyon'dan satın alma opsiyonuyla kiralandığını açıkladı.

Valencia, Cenk Özkaçar'ın Olimpik Lyon'dan kiralandığını açıkladı

Valencia Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, Cenk Özkaçar'ın 30 Haziran 2023'e kadar satın alma opsiyonuyla kiralık olarak takıma dahil olması için Olimpik Lyon ile anlaşma sağlandığını duyurdu.

Valencia kentine dün akşam gelen ve bugün imzayı atan 21 yaşındaki defans oyuncusu Cenk, İspanyol basınına yaptığı kısa açıklamada, "Valencia'ya Gattuso için geldim. Onun teknik direktörlüğünde çalışmak için çok heyecanlıyım. Onunla konuştum ve şimdi başlamak için sabırsızlanıyorum." ifadelerini kullandı.

Cenk, son olarak geçen sezon Belçika'nın Oud-Heverlee Leuven takımında forma giymişti.

İspanyol basını, Valencia'nın, Cenk'in bonservisini satın alma hakkını kullanması halinde Olimpik Lyon'a 5 milyon avro vereceğini iddia etti.

Cenk, 2010-2012 yılları arasında Valencia'da oynayan Mehmet Topal'dan sonra bu kulüpte forma giyen ikinci Türk futbolcu olacak.

La Liga'da bu sezon Getafe'de Enes Ünal ve Valencia'da Cenk Özkaçar olmak üzere iki Türk futbolcu forma giyecek.

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Valencia Cenk Özkaçar
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