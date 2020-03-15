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  4. Valencia'da Ezequiel Garay dışında 4 kişide daha koronavirüs çıktı

Valencia'da Ezequiel Garay dışında 4 kişide daha koronavirüs çıktı

İSPANYA HABERLERİ  | 15.03.2020 14:21 | Son Güncelleme

Valencia'da Arjantinli futbolcu Ezequiel Garay'ın dışında teknik kadro ve futbolcular arasında 4 kişide daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Valencia'da Ezequiel Garay dışında 4 kişide daha koronavirüs çıktı

Valencia Kulübü, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, Arjantinli futbolcusu Ezequiel Garay'ın yanı sıra teknik kadro ve futbolcular arasında 4 kişide daha Kovid-19'a rastlandığını duyurdu.

İspanyol kulüp, koronavirüs teşhisi konulan herkesin sağlık durumunun iyi olduğunu, evlerinde karantinaya alındıklarını belirtti.

Garay bu sabah sosyal medya hesabından, koronavirüs testinin pozitif çıktığını kamuoyuna açıklamıştı. Arjantinli futbolcu, La Liga'da koronavirüs teşhisi konulan ilk futbolcu olmuştu.

(AA)

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