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Valencia'dan Mehmet Topal'a büyük onur

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 18.03.2019 13:50 | Son Güncelleme

Valencia Kulübü, daha önce formasını giyen ve başarılarıyla tarihte iz bırakan isimleri onore ederek efsaneler maçına davet etti.

Valencia'dan Mehmet Topal'a büyük onur

Fenerbahçe ve milli takımın başarılı ve tecrübeli ismi Mehmet Topal da efsaneler arasında gösterildi ve Valencia Futbol Kulübü'nün kuruluşunun yüzüncü yılına katılması için davet aldı.

Valencia Kulübü Başkanı Anil Murthy ve Valencia CF Futbolcular Derneği Başkanı Fernando Giner'in imzasıyla gelen mektupta; "Eğer bugün Valencia CF uluslararası prestije sahip büyük bir kulüpse bu; her şeyden önce bizim formamızı giyen ve onun destanını oluşturmaya katkı sağlayan futbolcular sayesindedir. Elbette ki, sen de onlardan birisin, bu sebeple, o gün bize eşlik etmen bizim için çok büyük bir mutluluk ve onur nedeni olacaktır. Ayrıca, tüm Valencianismo için bize verdiklerin karşılığında sana bir kez daha teşekkür etmek için yegâne fırsat olacaktır" denildi.

24 Mart'taki Valencia CF Efsaneler ekibini ve İspanyol Futbolu Efsaneleri seçmesini bir araya getirecek özel ve anlamlı gösteri maçı için Mehmet Topal'a gelen mektup şöyle:

Sevgili Mehmet,

18 Mart 2019 tarihinde Valencia Futbol Kulübünün kuruluşunun yüzüncü yılı gerçekleşecek. Bu etkinlik; kulübümüz, oyuncularımız ve taraftarlarımız için, aynı şekilde neredeyse bir yüzyıldır temsil ettiğimiz İspanyol futbolu için de büyük bir gurur nedenidir.

Valencianismo ve İspanyol futbolu için bu kadar önem teşkil eden bu yıldönümü nedeniyle kulübümüz bilhassa 2019'un ilk çeyreğinde olmak üzere, tüm 18/19 sezonu boyunca farklı organizasyon ve aktiviteler gerçekleştirmektedir. Bunlardan bir tanesi, hiç şüphesiz, duygusallığı ve Yüzüncü yıldönümümüze yakınlığı sebebiyle, resmi takvimde bu hafta sonu için işaretlenmiş olan Lig Arasından faydalanarak, 24 Mart 2019 Pazar günü Mestalla'da gerçekleştirilecek olan Efsaneler Maçıdır.

Bahsi geçen Maç, kulübümüzün yakın tarihteki çok önemli futbolcularından oluşan Valencia CF Efsaneler ekibini ve İspanyol Futbolu Efsaneleri Seçmesini bir araya getirecek. Maçı yapacak ekiple birlikte, Valencia'mızın birinci ekibini oluşturan tüm futbolcuların, farklı sezonlarda oynamış eski valensiyalıların eşi benzeri görülmemiş takımını ve şüphesiz tüm taraftarların aklında kalacak bir günün büyük kahramanlarını bir araya getirmek amacıyla o gün Mestella'da olmanızı istiyoruz.

Eğer bugün Valencia CF uluslararası prestije sahip büyük bir kulüpse bu; her şeyden önce bizim formamızı giyen ve onun destanını oluşturmaya katkı sağlayan futbolcular sayesindedir. Elbette ki, sen de onlardan birisin, bu sebeple, o gün bize eşlik etmen bizim için çok büyük bir mutluluk ve onur nedeni olacaktır. Ayrıca, tüm Valencianismo için bize verdiklerin karşılığında sana bir kez daha teşekkür etmek için yegâne fırsat olacaktır.


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Valencia mehmet topal Fenerbahçe

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