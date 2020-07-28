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Valencia, Javi Gracia ile anlaştı

İSPANYA HABERLERİ  | 28.07.2020 22:10 | Son Güncelleme

La Liga ekiplerinden Valencia’nın yeni teknik direktörü Javi Gracia oldu. İspanyol temsilcisi Gracia ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Valencia, Javi Gracia ile anlaştı

İspanyol takımı Valencia’nın yeni teknik direktörü belli oldu. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, İspanyol teknik adam Javi Gracia ile anlaşma sağlandığı duyuruldu. Valencia, Grancia ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı ifade edildi.

50 yaşındaki çalıştırıcı, kariyerinde Pontevedra, Cadiz CF, Villarreal CF B, Olympiakos Volou, AO Kerkyra, UD Almera, CA Osasuna, Malaga, Rubin Kazan ve Watford takımlarını çalıştırdı.

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