Valencia, Kondogbia'nın bonservisini aldı

Valencia Kulübünden yapılan açıklamada, 25 yaşındaki orta saha oyuncusuyla 4 yıllık anlaşmaya varıldığı bildirildi. Açıklamada, Kondogbia'nın serbest kalma bedelinin 80 milyon avro olduğu kaydedildi.
Fransız futbolcunun bonservis bedeli hakkında bilgi verilmezken İspanyol basını, Valencia'nın Inter'e 25 milyon avro ödediğini öne sürdü.
Böylece İspanyol ekibi, İtalya'nın Inter takımından geçen sezon kiraladığı Kondogbia'nın bonservisini almış oldu. Kondogbia, 2017-2018 sezonunda Valencia formasıyla ligde 31 maça çıkıp 4 gole imza attı.
Avrupa'da 2017/18 sezonu seyirci ortalamaları
Flamengo, Beşiktaş'tan Vagner Love'ı istiyor!
İşte F.Bahçe'nin yeni kalecisi!
Türkiye ve Avrupa'nın en değerli kulüpleri belli oldu (KPMG açıkladı)
Dokali Libya, Beşiktaş formasını giydi
Gomis’e ‘Maymun’ diyen Hakan Hepcan, mahkemede özür diledi
Burak Yılmaz'dan İstanbul'a kesin dönüş kararı
Fatih Terim aldığı teklifleri açıkladı!
İsmail Köybaşı'na BB Erzurum talip oldu
Borussia Dortmund, Lucien Favre'yi resmen açıkladı
Başakşehir Burak Yılmaz'a talip oldu
Cengiz Ünder, "en başarılı genç yabancı oyuncu" oldu
Marouane Fellaini resmen açıklandı
Okuyucu Yorumları 0 yorum