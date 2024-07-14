Valencia neye uğradığını şaşırdı! Penaltıyı kaçırınca taraftar sahaya dalıp üstüne çullandı

Juventude-Internacional maçında yeşil sahada olay çıktı. Fenerbahçe'nin eski yıldızı Enner Valencia'ya saldırmaya çalışan taraftarı sahadakiler ayırdı.

İKİ PENALTI KAÇTI

Büyük şok yaşatan olay Brezilya Kupası'nın 3. Turu'nda Internacional-Juventude karşılaşmasında yaşandı. 53. dakikada Internacional penaltı kazansa da topun başına geçen Alan Patrick vuruşu gole çeviremedi.

BİRDEN SAHAYA ATLADI

İkinci penaltı 69. dakikada geldi. Topun başına geçen Enner Valencia ikinci penaltıyı kaçırdı. Bunun üzerine sahaya giren bir taraftar koşa koşa Valencia'nın üstüne atıldı ve vurmaya çalıştı.

KIRMIZI KART GELDİ

Saldırganı durdurmak içinse araya Juventude'lu oyuncular girdi. Bu sırada Alan Ruschel, saldırgana sert bir hamle yapınca maçın hakeminden kırmızı kart gördü.

İKİNCİ PENALTIYI DEĞERLENDİRDİ

dakikada Internacional bir penaltı daha kazandı ve Valencia bu kez fileleri havalandırmayı başardı.

Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

