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  4. Valencia neye uğradığını şaşırdı! Penaltıyı kaçırınca taraftar sahaya dalıp üstüne çullandı

Valencia neye uğradığını şaşırdı! Penaltıyı kaçırınca taraftar sahaya dalıp üstüne çullandı

14.07.2024 10:29
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Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Enner Valencia, maçta penaltıyı kaçırınca saldırıya uğradı. Saldırgan tribünden atlayıp sahaya girdi, ortalık karıştı.

Valencia neye uğradığını şaşırdı! Penaltıyı kaçırınca taraftar sahaya dalıp üstüne çullandı

Juventude-Internacional maçında yeşil sahada olay çıktı. Fenerbahçe'nin eski yıldızı Enner Valencia'ya saldırmaya çalışan taraftarı sahadakiler ayırdı.

İKİ PENALTI KAÇTI

Büyük şok yaşatan olay Brezilya Kupası'nın 3. Turu'nda Internacional-Juventude karşılaşmasında yaşandı. 53. dakikada Internacional penaltı kazansa da topun başına geçen Alan Patrick vuruşu gole çeviremedi.

BİRDEN SAHAYA ATLADI

İkinci penaltı 69. dakikada geldi. Topun başına geçen Enner Valencia ikinci penaltıyı kaçırdı. Bunun üzerine sahaya giren bir taraftar koşa koşa Valencia'nın üstüne atıldı ve vurmaya çalıştı.

Ekran görüntüsü 2024-07-14 100920

KIRMIZI KART GELDİ

Saldırganı durdurmak içinse araya Juventude'lu oyuncular girdi. Bu sırada Alan Ruschel, saldırgana sert bir hamle yapınca maçın hakeminden kırmızı kart gördü.

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İKİNCİ PENALTIYI DEĞERLENDİRDİ

  1. dakikada Internacional bir penaltı daha kazandı ve Valencia bu kez fileleri havalandırmayı başardı.

Ekran görüntüsü 2024-07-14 101125Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Enner Valencia
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